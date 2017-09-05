ارتفعت أسعار الذهب 1% إلى أعلى مستوياتها في نحو عام خلال تعاملات أمس بعد أن أجرت كوريا الشمالية أحدث وأقوى اختبار نووي ما دفع المستثمرين إلى الإقبال على الأصول التي تنطوي على ملاذ آمن.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بما يزيد قليلا على 1% إلى 1338.36 دولارا للأوقية (الأونصة) بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ أواخر سبتمبر عند 1339.47 دولارا للأوقية، وزاد الذهب في العقود الأميركية الآجلة تسليم ديسمبر 1% إلى 1344 دولارا للأوقية.

وارتفع الين الياباني والسندات السيادية أيضا في الوقت الذي حث اختبار كوريا الشمالية المستثمرين على التحول تلقائيا صوب الملاذات الآمنة على الرغم من أن خسائر الأسهم كانت متواضعة.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 1% إلى 17.85 دولارا للأوقية بعد أن لامست أعلى مستوياتها منذ أواخر أبريل عند 17.90 دولارا للأوقية.

وصعد البلاتين 0.7% إلى 1011.50 دولارا للأوقية بعد أن سجل أفضل أداء منذ أوائل مارس عند 1014.70 دولارا للأوقية، وزاد البلاديوم 0.9% إلى 988.902 دولارا للأوقية بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ فبراير 2001 عند 1001 دولار في التعاملات المبكرة.