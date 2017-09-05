في إطار ترقب الأسواق لاجتماع المركزي الأوروبي وكلمة رئيس المركزي ماريو دراغي يوم الخميس المقبل، أشار 67% من الخبراء الذين استطلعت آراءهم «بلومبيرغ»، الى أن دراغي سيعرب عن قلقه إزاء قوة اليورو، وذلك في ظل قفزة اليورو بنحو 13% مقابل الدولار منذ مطلع العام.

ويأتي اجتماع المركزي الأوروبي في وقت تحاول لجان السياسة المالية في المركزي فهم كيف لم يتمكن اقتصاد مزدهر كاقتصاد منطقة اليورو من تحقيق مستوى تضخم مستدام، الأمر الذي يطرح إمكانية تعديل سياسات التحفير المالية.

وأشارت مصادر للوكالة إلى أن المركزي لن يواصل ببرامج جديدة لشراء السندات، حتى اقتراب موعد انتهاء مدة البرنامج الحالي مع نهاية هذا العام. هذا ويتوقع الخبراء الذين شملهم استطلاع «بلومبيرغ» أن يخفض المركزي تدريجيا شراء السندات لمدة 9 أشهر ابتداء من يناير المقبل.

ويرى 77% من الخبراء أن المركزي سيخفض وتيرة التيسير الكمي تدريجيا، مقارنة بـ 65% في استطلاع سابق، كما كشف الاستطلاع أن أغلبية الخبراء يتوقعون أن يكون أول رفع لأسعار الفائدة بعد العام 2018.