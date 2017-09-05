هبطت أسعار النفط خلال تعاملات أمس بعد نزوح المستثمرين من أسواق الخام صوب أسواق عقود الذهب الآجلة التي ينظر إليها كملاذ آمن عقب أقوى اختبار تفجير نووي تجريه كوريا الشمالية.

وهبطت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت نحو 1% من سعر الإغلاق السابق، بما يعادل 41 سنتا، إلى 52.34 دولارا للبرميل. واستقرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي عند 47.30 دولارا للبرميل، وهو مستوى قريب من التسوية السابقة. ويقول متعاملون ان استقرار أسعار الخام الأميركي جاء نتيجة لتعطل بعض الإنتاج في الولايات المتحدة في أعقاب الإعصار هارفي.