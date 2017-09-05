أعلن مدير وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول أمس ان الوكالة مازالت لا ترى حاجة لتنفيذ عمليات سحب منسقة عالميا من مخزونات النفط بعد تعطل جزء كبير من عمليات التكرير وبعض منشآت الإنتاج في الولايات المتحدة بسبب الإعصار هارفي.

وقال رئيس الوكالة، التي تتخذ من باريس مقرا وتضطلع بمهمة تنسيق سياسات الطاقة في الدول الصناعية، في فيينا «حاليا وفيما يتعلق بهارفي، لا نرى أن هناك نقصا ملموسا في النفط يجعلنا نفكر في السحب من المخزونات». وأضاف ردا على سؤال حول ما إذا كان على الولايات المتحدة إعادة النظر في نقل مخزوناتها من الوقود «هناك حاجة لدراسة كيفية وضعنا لمخزوناتنا، وأين نضع مخزوناتنا. ومزيج النفط الخام في مقابل المنتجات قضية بحاجة إلى أن ننتبه لها».