قام البنك التجاري الكويتي بتنظيم زيارة خاصة لخفر السواحل التابع لوزارة الداخلية في قاعدة صباح الأحمد الجابر الصباح البحرية في منطقة الفنطاس للاحتفال معهم بعيد الأضحى المبارك وذلك تقديرا لجهودهم المبذولة وحمايتهم لأمن سواحل الكويت في كل الأوقات، وتأتي هذه الزيارة في إطار التواصل الذي يحرص عليه البنك مع جميع شرائح المجتمع، واهتمامه الكبير بجهود القائمين على الأمن بمختلف قطاعات وزارة الداخلية.

في هذا السياق، صرحت مساعد المدير العام إدارة الإعلان والعلاقات العامة في البنك التجاري الكويتي أماني الورع: تأتي زيارة البنك التجاري لرجال خفر السواحل في إطار الأنشطة والفعاليات المجتمعية التي ينظمها البنك على مدار العام وللاحتفال معهم بعيد الأضحى المبارك انطلاقا من إيمانه بأهمية دعم رجال الأمن تقديرا وعرفانا لجهودهم وإخلاصهم وعطائهم المستمر والذود بجهودهم ووقتهم في كل الأوقات من أجل حماية وطننا الغالي الكويت.

وفي ختام الزيارة، عبر المقدم ركن بحري الشيخ مبارك الصباح عن شكره العميق وتقديره لإدارة البنك التجاري لهذه المبادرة التي حرص البنك التجاري على القيام بها وما لها من أثر في نشر الوعي الاجتماعي وثقافة المشاركة بين فئات المجتمع الكويتي، مشيدا ببصمة التجاري الواضحة في هذا المجال التي تتجسد من خلال دعمه لكل القطاعات القائمة على خدمة الوطن والمواطن.