أطلق بنك برقان حملة العودة إلى المدارس، والخاصة بعملاء حساب «بوبا» للأطفال، وسعيا لتسهيل الانتقال إلى العام الدراسي الجديد، سيقدم البنك لعملاء حساب «بوبا» هدية مفيدة تحتوي على اللوازم المدرسية ويمكن للعملاء استلام الهدية من فرع مجمع «ديسكفري» وذلك ابتداء من 5 الجاري وعلى أصحاب الحساب أو الوالدين إبراز بطاقة «بوبا» للسحب الآلي للحصول على الهدية.

ويهدف حساب «بوبا للأطفال» إلى توفير حلول للآباء والأمهات، الذين يرغبون في كسب المزيد من مدخرات أطفالهم، والتمتع في الوقت نفسه بمجموعة واسعة من الفوائد والمزايا.

ويعتبر «بوبا» حساب توفير، يمكن فتحه بحد أدنى 10 دنانير وهو متاح للأطفال حتى 14 عاما، كما يوفر الحساب العديد من الخصومات على المحلات المختارة.