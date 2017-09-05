انطلاقا من إيمانها الراسخ بأهمية التفاعل مع جميع فئات المجتمع وفي كل المناسبات، قام فريق شركة بوبيان للتأمين التكافلي بزيارة خاصة إلى مركز الخرافي لأنشطة الأطفال المعاقين، وذلك بغية مشاركة الأطفال فرحة عيد الأضحى المبارك، وقضاء بعض الأوقات الطيبة والممتعة معهم.

ونجح فريق الشركة برسم البسمة على وجوه الأطفال من خلال تقديم الهدايا والوجبات لهم، إلى جانب مشاركتهم اللعب والطهي والرسم وغيرها من الأعمال المحببة لهذه الشريحة المهمة جدا.

ولفتت «بوبيان تكافل» في بيان صحافي إلى أنها تحرص دائما على القيام بمثل هذه المبادرات والزيارات، وتقاسم الفرح مع الأطفال في مختلف المناسبات والانشطة.

كما أكدت الشركــة التزامها العميق بتنظيم نشاطات وزيارات دورية إلى عدد من المستشفيات والمراكز الصحية المتخصصة بالأطفال، وذلك في إطار مسؤوليتها الاجتماعية والإنسانية، بما يعبر عن روح التواصل والتفاعل مع مختلف شرائح المجتمع.

في المقابل، أبدى الأطفال سعادة غامرة بمبادرة فريق «بوبيان تكافل»، في حين توجه مسؤولو المركز بالشكر إلى إدارة الشركة على جهودها الكبيرة في إدخال البهجة والسرور إلى قلوب الأطفال، مؤكدين في الوقت نفسه أن هذه المبادرة تعكس روح الشعور بالآخر، والمتأصلة بين أبناء الوطن الواحد.