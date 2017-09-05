المري: «بيتك» رائد في تدريب القدرات الوطنية الشابة بأسلوب علمي

افتتح بيت التمويل الكويتي (بيتك) الدورة الرابعة من البرنامج التدريبي المتميز والفريد «فرصة» الذي يشمل مجموعة مختارة من المعينين الجدد يبلغ عددهم 11 موظفا من اوائل الخريجين من عدة جامعات، ويستمر على مدى عامين كاملين متضمنا اكثر من 50 برنامجا تدريبيا وورشة عمل تتعلق بمختلف جوانب العمل في البنوك الاسلامية والتطبيقات المالية والادارة والتخطيط وغيرها.

ويوفر«بيتك» من خلال البرنامج ورش تعلم وتدريب مع نخبة من المدربين المتميزين ومحاضرات علمية وزيارات ميدانية واختبارات وتقييمات دورية للمشاركين لقياس الاداء والتطوير.

واشادت المسؤولة في ادارة تنمية القوى العاملة الوطنية ببرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة أماني المري في افتتاح البرنامج، بجهود «بيتك» في تدريب وتأهيل العمالة الوطنية وفق عمل دؤوب ومتواصل يعتمد على اسس علمية وتنظيمية محكمة، وقالت ان «بيتك» يقدم للهيئة سنويا خطة متكاملة لتدريب العناصر الوطنية من موظفيه خاصة من شباب الخريجين والمعينين الجدد، مؤكدة ان برنامج «فرصة» لاقى نجاحا كبيرا منذ بداية تقديمه في العام 2009 واكتسب شهرة كبيرة في الكويت وخارجها، واصبح مسارا تدريبيا معترفا به تحتذيه العديد من الشركات والبنوك الكبرى على مستوى المنطقة، معربة عن ثقتها في قدرة المتدربين على تحقيق اقصى استفادة من البرنامج الذي يعد فرصة عظيمة للمشاركين فيه للحصول على اعلى درجات المعرفة بشقيها العملي والنظري.

من جانبه، اكد رئيس الموارد البشرية للمجموعة في «بيتك» فريدريك كارستنز ان «بيتك» يهتم بتدريب وتطوير قدرات موظفيه بشكل اساسي ودائم، خاصة من القدرات الكويتية وبالاخص من الشباب، معربا عن فخره واعتزازه بهذه النخبة من المتدربين الاعلى تحقيقا في الدرجات العلمية، والذين سيحققون اعلى الدرجات ايضا في حياتهم الوظيفية في «بيتك» بمزيد من الجهد والعطاء والامانة في تحمل المسؤولية وتطوير قدراتهم الذاتية ووضع امكانياتهم في خدمة«بيتك» وعملائه.

وقال مدير تنفيذي ادارة المواهب في «بيتك» عماد مرزى ان «بيتك» أطلق البرنامج التدريبي اخذا في الاعتبار المهارات الجيدة والتفوق العلمي الملحوظ للمتدربين وكونهم من الشباب مما يوفر فرصة بناء قيادات شابة تتحمل المسؤولية وتتعامل مع تطورات المستقبل وتحدياته، وبالتالي فان البرنامج فرصة كبيرة لـ «بيتك» الذي استقطب هذه النخبة من الخريجين، وللمتدربين ليصبحوا الافضل بين نظرائهم من خلال اتخاذهم مسار وظيفي واضح ومناسب لقدراتهم يتمتع بفرص الترقية وعوامل التطوير المستمر للقدرات والطاقات الابداعية وتنمية المواهب الخلاقة.

واضاف مرزى ان البرنامج تنموي سريع الخطى ومتتابع المراحل، سيتواصل على مدى 24 شهرا، يتطرق الى كل ما يتعلق بالبنوك الاسلامية والاقتصاد الاسلامي بشكل عام، بالاضافة الى العديد من البرامج التقنية والسلوكية والمهارات.