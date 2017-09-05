أعلن منتجع «مازاغان» السياحي، الوجهة السياحية الرائدة في المغرب، عن تقديم حزمة من العروض والباقات لضيوفه مع بداية شهر سبتمبر، حيث شهد المنتجع الأفخر في المنطقة إقبالا قياسيا خلال العام الماضي، ومن المتوقع أن يحطم الرقم القياسي خلال العام الحالي.

ووفقا للبيانات الصادرة عن وزارة السياحة المغربية فإن 4.6 ملايين سائح زاروا المغرب خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2017، وذلك بزيادة نسبتها 9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وشهد عدد الزوار القادمين من الولايات المتحدة نموا بنسبة 27%، ومن ألمانيا نموا بنسبة 12%، ومن هولندا بنسبة 8%، وإسبانيا نموا بنسبة 7%، إضافة لنمو بعدد السائحين الفرنسيين بنسبة 5%.

وهو ما يؤكد على النمو الكبير الذي يشهده قطاع السياحة في المغرب حاليا.

وقالت خديجة الادريسي، مديرة قسم التواصل والعلاقات العامة في منتجع مازاغان السياحي: «يصبح المغرب بشكل متسارع وجهة عالمية رئيسية للسياح من مختلف الدول.

فالعام الماضي شهد إقبالا قياسيا من السياح القادمين من الشرق الأوسط وأوروبا، ونحن على ثقة بأن هذا الإقبال سيتزايد خلال العام الحالي».

ويقدم منتجع «مازاغان» السياحي مجموعة من العروض الخاصة على الإقامة وخيارات المطاعم خلال شهر سبتمبر، حيث تبدأ أسعار الغرف من 2650 درهما مغربيا، وتتضمن الباقات الإقامة والافطار لعائلة مكونة من بالغين وطفلين تحت 12 عاما.

كما يحصل الأطفال على امكانية دخول غير محدودة لأندية الأطفال: «بيبي كلوب»، و«كيدز كلوب»، و«رس كلوب».

وتابعت الإدريسي: «يحرص منتجع «مازاغان» السياحي على أن تقضي العائلات أمتع الأوقات وأن تحصل على ذكريات لا تنسى.

ومع اقتراب الربع الأخير من العام فقد قمنا بتقديم باقات تمنح ضيوف المنتجع خصومات مالية إضافة لتعزيز خيارات الراحة والفخامة التي تضمن أن تكون تجربة الإقامة في المنتجع لا تنسى.

فسواء كان ضيوف المنتجع يبحثون عن الإقامة مع أحبائهم، أو في رحلات عائلية، أو حتى يقومون بزيارة فردية للمنتجع، فإننا في منتجع «مازاغان» السياحي نعد بأن تكون تجربة الإقامة مميزة للجميع».