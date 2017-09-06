ثبتت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، تقييم الودائع طويلة الأجل لبنك بوبيان عند A3، مع الحفاظ على النظرة المستقبلية المستقرة.

وأوضح البنك في بيان للبورصة ان الوكالة ثبتت تصنيف الودائع قصيرة الأجل عند (P-2)، كما حافظت على التقييم الائتماني الأساسي عند (Ba1). ويعكس التصنيف نظرة الوكالة الإيجابية للنمو المتصاعد لحصة البنك بالسوق المحلي 10% بالنصف الأول من العام الحالي، مما يعزز مكانته المالية والاستراتيجية لدى بنك الكويت الوطني.

وتوقعت موديز بحسب البيان أن تبقى ربحية بوبيان مستقرة، بسبب زيادة الإيرادات التشغيلية والنمو السريع في حصة البنك الإسلامي بالقطاع المصرفي وارتفاع العائدات وإصدارات الين الحكومية، مرجحة استمرار نمو التمويل القوي للبنك.