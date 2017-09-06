وافقت وزارة التجارة والصناعة أمس، على انعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة إياس للتعليم الأكاديمي والتقني، في 19 الجاري، لمناقشة عدول «إياس» عن الانسحاب الاختياري من البورصة. وفي بيان الشركة للبورصة، فإنه تحدد موعد انسحابها يوم 28 الجاري.

وكانت إياس قد تسلمت منتصف يوليو الماضي، خطابا من شركة البروج التجارية يفيد برغبتها في عقد اجتماع جمعية عمومية غير عادية للعدول عن قرار الانسحاب الاختياري من البورصة. وفي أواخر يوليو الماضي، اجتمع مجلس الإدارة لمناقشة طلب «البروج التجارية» بعقد اجتماع العمومية، ليوافق في النهاية على عقد الاجتماع، إلا أن قرار وزارة التجارة على عكس المخطط له حيث رفضت الوزارة في أغسطس الماضي طلب انعقاد العمومية.