العملاء سيتمكنون من تتبع مركبة التوصيل بواسطة نظام GPS

تقوم دومينوز بيتزا، الشركة الرائدة في توصيل البيتزا وفورد بإطلاق مشروع تعاون هو الأول من نوعه في القطاع لفهم الدور الذي بإمكان المركبات الذاتية القيادة تأديته في توصيل البيتزا.

حيث سيقوم باحثون من كلتا الشركتين خلال الاختبارات، بالتحقيق في ردود فعل العملاء حيال التفاعل مع مركبة ذاتية القيادة في إطار تجربة التوصيل.

وتعد هذه الأبحاث مهمة إذ تبدأ كلتا الشركتين في معاينة وفهم وجهات نظر العملاء بشأن مستقبل توصيل الطعام بواسطة السيارات الذاتية القيادة.

وفي هذا الصدد، قال باتريك دويل رئيس دومينوز ومديرها التنفيذي الأعلى: بصفتنا خبراء في التوصيل، كنا نراقب تطور المركبات الذاتية القيادة باهتمام شديد إذ نعتقد أن قطاع النقل يختبر تغييرا جذريا.

ونحن نفتخر بكوننا روادا في التكنولوجيا ونتوق إلى المساعدة في ريادة الأبحاث حول كيف يمكن للمركبات الذاتية القيادة أن تؤدي دورا في مستقبل توصيل البيتزا. إنها الخطوة الأولى في منهج مستمر من الاختبارات التي ننوي إنجازها مع فورد.

فيما تبني فورد أعمالها التي ترتكز على المركبات الذاتية القيادة، سيكون من الحيوي إجراء الأبحاث مع شركات مثل دومينوز للحرص على تطبيق التكنولوجيا بطرق تعزز تجربة العملاء.

وإذ تخطط فورد لبدء إنتاج المركبات الذاتية القيادة عام 2021، فإنها تتخذ خطوات لتصميم أعمال تلبي احتياجات الشركات الشريكة وعملائها.

وقال شريف مراكبي، نائب رئيس قسم المركبات الكهربائية والذاتية القيادة لدى فورد: فيما نعمق فهمنا لفرص الأعمال التي تتيحها المركبات الذاتية القيادة لدعم نقل الناس والسلع، يسرنا انضمام دومينوز إلينا في هذا الجزء المهم من منهج التطوير.

وتشاركنا دومينوز، بصفتها شركة تركز على تجربة العملاء، رؤيتنا لمستقبل يرتكز على المركبات الذكية في بيئة ذكية تحسن حياة الناس.

وسيتم اختيار، خلال الأسابيع المقبلة، بعض عملاء دومينوز عشوائيا في منطقة آن آربور (في ميشيغان) ليحظوا بفرصة تسلم طلبياتهم من مركبة فورد فيوجن هايبريد الذاتية القيادة المعدة للأبحاث، التي سيقودها يدويا أحد مهندسي السلامة لدى فورد وعلى متنها باحثون.

سيتمكن العملاء الذين يوافقون على المشاركة من تتبع مركبة التوصيل عبر نظام GPS باستخدام إصدار محسن عن نظام التتبع الخاص بدومينوز، كما سيتسلمون رسائل نصية مع اقتراب المركبة الذاتية القيادة لإرشادهم حول كيفية تسلم البيتزا التي طلبوها باستخدام رمز فريد لفتح حيز دومينوز للتسخين بالموجات الحرارية داخل المركبة.

وقال راسل وينر، رئيس دومينوز في الولايات المتحدة الأميركية: يهمنا أن نعرف ما رأي الناس في هذا النوع من التوصيل. وتتمحور معظم أسئلتنا حول آخر 50 قدما من تجربة التوصيل.

على سبيل المثال، ماذا ستكون ردة فعل العملاء حيال الخروج لإحضار طعامهم؟ وعلينا الحرص على أن تكون واجهة التفاعل واضحة وبسيطة.

وعلينا ان نفهم ما إذا كانت تجربة العملاء تختلف إذا كانت السيارة مركونة في ممر المنزل أو قرب حافة الطريق.

تركز كل أبحاث الاختبارات التي نجريها على هدفنا بجعل عمليات التوصيل بالسيارات الذاتية القيادة سلسة ومراعية لاحتياجات العمل قدر الإمكان.