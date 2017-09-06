أعلن بنك برقان عن أسماء الفائزين في السحوبات اليومية على حساب يومي، حيث فاز كل من: مهرداد يوسف مهدي، جيجي جورج باراكادان، شملان عبدالعزيز محمود، جاسم رشم العبودي، بجائزة نقدية بقيمة 5000 دينار لكل منهم.

وبالإضافة للسحب اليومي، يوفر بنك برقان سحب ربع سنوي لحساب «يومي» للفوز بجائزة نقدية بقيمة 125 ألف دينار، وللتأهل للسحوبات الربع سنوية يتعين على العملاء ألا يقل رصيدهم عن 500 دينار لمدة شهرين كاملين قبل تاريخ السحب وكما أن كل 10 د.ك تمثل فرصة واحدة لدخول السحب.

وإذا كان رصيد الحساب 500 دينار وما فوق، سوف يكون صاحب الحساب مؤهلا للدخول في كل من السحوبات اليومية والربع سنوية.