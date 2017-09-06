الباقات مصممة لتتماشى مع احتياجات العملاء ونمط استخدامهم

إيمانا بدورها في إثراء تجربة عملائها، أكدت Ooredoo الكويت، استمرارها بتقديم مزايا حصرية للنخبة من عملائها مع باقات شامل Premium آجلة الدفع.

ويستطيع العملاء الاستفادة من مزايا حصرية إضافة إلى حصولهم على أحدث أجهزة الهواتف الذكية مثل أجهزة iPhone 7 وSamsung Galaxy 8 وجهاز Huawei Porsche Design بتصميمه العصري والمميز.

وتشمل مزايا باقات شامل Premium للنخبة إمكانية الحصول على تذاكر سفر على درجة رجال الاعمال، ضمانا لراحتهم وتماشيا مع نمط حياتهم.

إضافة إلى ذلك، يحصل عملاء شامل Premium من النخبة على مكافآت تصل لغاية 500 دينار يمكن استبدالها من أي من شركاء Ooredoo المميزين في برنامج مكافآت نجوم الفريد من نوعه والذي يقدم للعملاء أفضل الخدمات من نخبة الشركات في قطاعات مختلفة.

وتعليقا على ذلك، صرح مدير إدارة كبار الشخصيات والمبيعات المباشرة جاسم عبدالرحيم بأن الشركة تعمل باستمرار على توسيع نطاق تعاونها مع مختلف الشركاء في قطاعات متنوعة بهدف تقديم العملاء بتجربة مميزة غير مسبوقة.

كما تقدم باقات شامل Premium للعملاء النخبة رصيدا بقيمة 240 دينارا من خدمات الاتصالات أثناء السفر.

وأضاف عبدالرحيم أن باقات شامل Premium للنخبة مصممة خصوصا لتتماشى مع احتياجات العملاء ونمط استخدامهم، حيث تم مراعاة مواكبة احتياجاتهم وتطلعاتهم عند تصميم الباقات.

بالإضافة إلى هذه الخدمات المميزة، يستطيع عملاء باقات شامل Premium الحصول على خدمات حصرية مميزة في قاعة النخبة المخصصة لهم، وذلك في الدور الخامس من مقر الشركة الرئيسي من الساعة 8 صباحا حتى 4 عصرا.