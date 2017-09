الشركة تعاونت مع منظمات رائدة عدة من أجل تعزيز شفافية الشركة وترسيخ المبادرات البيئية

أصدرت شركة فورد تقرير الاستدامة السنوي الـ 18، بالإضافة إلى فيلم قصير، حيث يتم التحدث بالتفصيل عن التقدم البيئي الذي أحرزته عبر العالم والالتزام بإجراءات الاستدامة المستمرة في المستقبل.

وأصدرت فورد تقرير الاستدامة منذ عام 2000 من أجل متابعة أسلوب تعاملها الشامل لإدارة المشاكل المتعلقة بالتغير المناخي، وجودة الهواء والمحافظة على الموارد الطبيعية، وتحديد الفرص التي لها تأثيرات بارزة في قطاع الأعمال، بدءا بالريادة في مجال المحافظة على المياه وصولا إلى تدريب وتثقيف شركات التموين.

وقد قال رئيس مجلس الإدارة التنفيذي، بيل فورد، في هذا الصدد: نحن ندرك ان التغيير المناخي مسألة حقيقية تشكل تهديدا كبيرا، وسنستمر في العمل مع القادة في كل أنحاء العالم دعما لتحقيق الأهداف الآيلة إلى تخفيض مستوى الغازات الدفيئة حول العالم.

وفي الوقت نفسه، الفرصة سانحة أمامنا لإحراز تقدم بيئي حقيقي إذ ننتقل إلى عالم من المركبات الذكية والبيئات الذكية، بما في ذلك مجال مشاركة السيارات، والنقل متعدد الوسائل وحافلات النقل الديناميكية.

وتعاونت فورد مع عدة منظمات رائدة أخرى خلال السنوات من أجل تعزيز شفافية الشركة وترسيخ المبادرات البيئية. وخير مثال على ذلك هو تعهد فورد مؤخرا بالالتزام بمبادرة «تحسين الأمن المائي» في شهر يونيو التي أطلقها تحالف الشركات للمحافظة على المياه والمناخ - وهي أول شركة سيارات تقوم بذلك.

إن تحالف الشركات للمحافظة على المياه والمناخ Business Alliance for Water and Climate هو شراكة بين مبادرة المياه CEO Water Mandate التابعة للاتفاق العالمي للأمم المتحدة، ومشروع الإفصاح عن الكربون Carbon Disclosure Project، وشركة SUEZ والمجلس العالمي للأعمال التجارية من أجل التنمية المستدامة World Business Council for Sustainable Development.

وقد وضع هذا التحالف برنامجا من الإجراءات للشركات من أجل أن تظهر التزامها بشأن أن تكون مسؤولة عن المحافظة على المياه.

وفي هذا الصدد، قالت كيم بيتيل، نائب رئيس قسم الاستدامة، البيئة وهندسة السلامة: نحن نعمل يوميا لكي نقوم بالصواب من أجل عملائنا، مجتمعاتنا وكوكبنا.

من خلال مقاربة الاستدامة المتكاملة التي اعتمدناها، نحن نطبق أفضل ممارسات الاستدامة في شركتنا وضمن سلسلة التموين بغية المساعدة على تحسين حياة الناس.