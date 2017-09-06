قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أمس إن بلاده والسعودية ناقشتا تمديد اتفاق لخفض إمدادات النفط بين المنتجين من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوپيك) ومن خارجها لكن لم تتخذ قرارات محددة، وفقا لوكالة تاس للأنباء.

ونقلت «تاس» عن نوفاك قوله: «اجتمعنا في سان بطرسبرغ وناقشنا خيارا مماثلا مع السعودية - ذلك ممكن ضمن إطار العمل للاتفاقات الموقعة.

وندرس كل أنواع الخيارات، كما ندرس مسألة تمديد الاتفاق الذي تقوده «أوپيك» إذا لزم الأمر.

وأضاف نوفاك انه من السابق لأوانه الحديث عن تمديد محتمل للاتفاق. واتفقت روسيا على خفض إنتاجها بمقدار 300 ألف برميل يوميا من مستوى إنتاج أكتوبر البالغ 11.247 مليون برميل يوميا.

وأظهرت بيانات وزارة الطاقة انخفاض إنتاج روسيا من النفط إلى أدنى مستوى في عام عند 10.91 ملايين برميل يوميا في أغسطس من 10.95 ملايين برميل يوميا في يوليو.