ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات أمس لتحوم حول أعلى مستوياتها في نحو عام مع زيادة الطلب على المعدن الأصفر بفعل أقوى الاختبارات النووية في تاريخ كوريا الشمالية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1335.36 دولارا للأوقية (الأونصة) بعدما لامس أعلى مستوى منذ أواخر سبتمبر في الجلسة السابقة.

وزاد الذهب في العقود الأميركية الآجلة للتسليم في ديسمبر 0.8% إلى 1340.80 دولارا للأوقية. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.1% إلى 17.87 دولارا للأوقية بينما لم يسجل البلاتين تغيرا يذكر عند 1007.05 دولارات للأوقية.

وزاد البلاديوم 0.1% إلى 978.47 دولارا للأوقية بعدما بلغ أعلى مستوياته منذ فبراير 2001 عند 1001 دولار للأوقية في الجلسة السابقة.