في إطار مشاركتها بفعاليات معرض «إيفا 2017»، أماطت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين اللثام اليوم عن حقبة جديدة لابتكارات الهواتف الذكية. وفي كلمته الرئيسية التي ألقاها في المعرض، كشف ريتشارد يو، الرئيس التنفيذي للشركة، عن رؤية هواوي حول مستقبل الذكاء الاصطناعي مع إطلاق معالج «كيرين 970»، ومن خلال المزج بين قوة الحوسبة السحابية والسرعة والاستجابة التي تمتاز بها معالجات الذكاء الاصطناعي، تعيد هواوي إحياء تجارب الذكاء الاصطناعي وتغير الأسلوب الذي نتفاعل فيه مع أجهزتنا.

وبهذه المناسبة، قال ريتشارد يو، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي: نتطلع إلى مستقبل الهواتف الذكية وندرك بأننا مقبلون على حقبة مشوقة جديدة.

ويمزج الذكاء الاصطناعي للهواتف المتنقلة بين الذكاء الاصطناعي للجهاز والذكاء الاصطناعي لخدمات الحوسبة السحابية. وتلتزم هواوي بتطوير الأجهزة الذكية وتحويلها إلى أجهزة أكثر ذكاء وإدراكا لاحتياجات المستخدمين عبر بناء قدرات متكاملة تدعم التنمية المتناغمة للرقائق والأجهزة والحوسبة السحابية.

ويتجلى الهدف النهائي في توفير تجربة أفضل بشكل كبير للمستخدم.

ويمثل كيرين 970 المعالج الأول من نوعه في سلسلة من تطورات جديدة ستجلب مزايا قوية في مجال الذكاء الاصطناعي لأجهزتنا وتتخطى بها أي حد للمنافسة، وبعد سنوات من التطوير، شهد الذكاء الاصطناعي للحوسبة السحابية تطبيقات واسعة، وما زالت تجربة المستخدم بحاجة للتحسين بما في ذلك زمن الوصول، والاستقرار والخصوصية.

ويمكن أن يتكامل الذكاء الاصطناعي للحوسبة السحابية مع الذكاء الاصطناعي في الجهاز الذي يتيح قدرات استشعار قوية تعتبر الأساس المهم لفهم ومساعدة الناس.

ويعتبر معالج كيرين 970 الرائد من هواوي أول منصة حوسبة متنقلة بتقنية الذكاء الاصطناعي، ويتضمن وحدة معالجة عصبية (NPU)، وتم بناء المعالج باستخدام تكنولوجيا التصنيع المتطورة (10nm)، ويحتوي على 5.5 مليارات ترانزستور في منطقة لا تتجاوز مساحتها سنتيمتر مربع واحد.

وتستمد الرقاقة طاقتها من وحدة معالجة مركزية ثمانية النوى، وهي الجيل الجديد من وحدة معالجة الرسومات ذات 12 نواة.

وبالمقارنة مع وحدة المعالجة المركزية رباعية النوى Cortex-A73، تقدم هندسة الحوسبة غير المتجانسة الجديدة لمعالج كيرين 970 أداء مضاعفا حتى 25 مرة مع كفاءة معززة 50 مرة.

وبكل بساطة، يمكن لرقاقة كيرين 970 أن تؤدي نفس مهمات حوسبة الذكاء الاصطناعي بوتيرة أسرع وبقدر أقل بكثير من الطاقة.