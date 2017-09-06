المشروع الجديد يضم أكثر من 80 فيلا على الشاطئ أو فوق المياه

أعلنت «مجموعة إعمار الضيافة»، التابعة لشركة «إعمار العقارية»، عن توسعة عملياتها إلى جنوب آسيا عبر عقد إدارة فندقي لتشغيل «العنوان ماديفارو مالديف منتجع وسبا»، المنتجع الشاطئ الواقع على جزيرة خاصة في المحيط الهندي يمكن الوصول إليها بالطائرة المائية من مطار مالي الدولي خلال 20 دقيقة فقط.

ويمثل التوسع إلى أرخبيل المحيط الهندي رافدا قويا للخطط التنموية الطموحة لـ «مجموعة إعمار للضيافة» التي تعمل حاليا على تطوير 29 مشروعا فندقيا جديدا في دولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمملكة العربية السعودية ومصر وتركيا، علاوة على المشروع الجديد في المالديف. وتشغل المجموعة في المرحلة الراهنة 11 فندقا و3 وجهات للشقق الفندقية في سوقها الرئيسية بدبي.

ومن المقرر تشغيل «العنوان ماديفارو مالديف منتجع وسبا» خلال عام 2020 ليكون بفضل موقعه على جزيرة خاصة المشروع الأول من نوعه للعلامة التجارية «العنوان للفنادق والمنتجعات» المتخصصة بالفنادق والشقق الفندقية الفاخرة التابعة لـ «مجموعة إعمار للضيافة».

وسيكون «العنوان ماديفارو مالديف منتجع وسبا» جزءا من جزيرة إيثير ماديفارو الخاصة الممتدة على مساحة 2.42 كيلومتر مربع والمملوكة من قبل آدم عبدالغفور، رئيس مجلس إدارة «فينولهو للاستثمارات المحدودة».

وتصل مساحة المشروع إلى 75 ألف متر مربع، ويمتاز بتصاميمه وتفاصيله المتناغمة التي تمثل امتدادا للشاطئ الواسع الذي يحاذيه.

ويجري تطوير المشروع ليكون وجهة استثنائية راقية لقضاء العطلات، إذ سيضم 80 فيلا على الشاطئ أو فوق المياه، وسيتم طرح عدد من هذه الوحدات للبيع.

بهذه المناسبة، قال آدم عبدالغفور: يسرنا ان نرحب بالعلامة التجارية «العنوان للفنادق والمنتجعات» من «مجموعة إعمار للضيافة» في المالديف لإدارة هذا المشروع الاستثنائي الذي يدعم التركيز الوطني على تنمية القطاع السياحي.

ولطالما كانت جزر المالديف محورا رئيسيا للنشاط السياحي في المحيط الهندي، وأعلنت الحكومة مؤخرا عن عدد من المبادرات الطموحة لتفعيل دور القطاع الخاص بما في ذلك تأجير الجزر على المدى الطويل لتطوير منتجعات راقية تستقطب أعدادا أكبر من الزوار إليها.

وتقدم «العنوان للفنادق والمنتجعات» تجربة ضيافة استثنائية بكل المقاييس، نثق بأنها ستحظى بإقبال السياح العالميين في المالديف.

ومع توافد أعداد كبيرة من الزوار من الشرق الأوسط، فإن «العنوان ماديفارو مالديف منتجع وسبا» سيلاقي اهتماما كبيرا من الزوار والمستثمرين الراغبين بتجربة إقامة فاخرة أو شراء منزل للعطلات».

من جانبه، قال أوليفييه هارنيش، الرئيس التنفيذي لـ «مجموعة إعمار للضيافة» :«تعتبر المالديف واحدة من أهم الوجهات المفضلة للعطلات على مستوى العالم، ما يجعل منها خيارا مثاليا ينسجم مع خططنا التوسعية، لنعمل على تقديم خبراتنا المعمقة في قطاع الضيافة ضمن مناطق جغرافية جديدة.

ويشرفنا أن يقع اختيار «فينلهو للاستثمارات» على شركتنا لإدارة هذا المعلم الجديد في المحيط الهندي، ونحن حريصون على المشاركة في تفاصيل تصميم وتطوير الفندق، مع التركيز على إثراء واجهته الشاطئية.

وينفرد «العنوان ماديفارو مالديف منتجع وسبا» بالعديد من الخصائص المميزة التي تتضمن «جزيرة السبا» الخاصة إضافة إلى «جزيرة الرياضات المائية» التي تقدم للزوار خيارات متنوعة مثل الغوص وركوب الأمواج والكثير من الأنشطة الترفيهية الأخرى، إضافة إلى فيلات فوق المياه وأجنحة رئاسية ترسي معايير غير مسبوقة لفخامة خدمات الضيافة.

وتم تصميم جميع مرافق المشروع لتضمن أفضل الإطلالات على الواجهة المائية، بما في ذلك المطاعم والردهات العائمة، ومرافق اللياقة البدنية فوق المياه، والمسابح، والمناطق المخصصة لألعاب الأطفال وغيرها.