الروضان: الصين ترغب في تحسين وتطوير بيئة الأعمال في الكويت

عبدالله الصباح: الكويت بصدد فتح السوق لجذب الاستثمارات الأجنبية أعلن وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان أن الكويت نجحت في جذب واستقطاب أكثر من 7 مليارات دولار استثمارات مباشرة خلال السنوات الـ 3 الماضية منها 50% لصالح الشركات الصينية.

وأكد الوزير الروضان بمناسبة الزيارة التي بدأها الى الصين وتأتي لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الطرفين أن أهم القطاعات التي يسعى الجانب الكويتي لتطويرها هي جذب الاستثمارات المباشرة والتركيز على تطوير القطاع الصناعي فضلا عن تحسين بيئة الاعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأشار إلى أن هناك توجيهات من قبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد لتعزيز العلاقات الصينية- الكويتية الاقتصادية علاوة على وجود خطة متكاملة من قبل الدولة لجذب الاستثمارات المتنوعة.

وأفاد الروضان بأن جذب الاستثمارات المختلفة واستقطابها إلى البلاد لا يستهدف فقط تحسين اقتصاد الكويت بل التطلع لتوفير فرص العمل خاصة للشباب وإعطائهم الفرصة لإبراز مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة والاستفادة ايضا من خبراتهم عبر التكنولوجيا المتطورة.

وذكر ان المسؤولين الصينيين لديهم الرغبة في تحسين وتطوير بيئة الأعمال في البلاد، مؤكدا ان الكويت تسعى لتمهيد الطريق لسيولة استثماراتهم خاصة ان هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الكويتية وفرت العديد من المميزات للشركات الصينية.

دعم المشاريع

بدوره، أكد نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة مشعل الوزان ان الصندوق يسعى من خلال زيارة الوفد الكويتي إلى الصين للاستفادة من برامج الشركات الصينية في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف الوزان ان الزيارات ستبحث سبل التعاون لخلق بيئة ومناخ مناسب للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الكويتية وفق مقاييس اقتصادية لتحقيق الاستدامة والاستمرارية ونجاح المشاريع في القطاعات اللوجستية والصناعية والتكنولوجية وغيرها.

وذكر ان الصندوق سيقوم بتسويق خطة الكويت في دعم المبادرين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وليكون لهذا القطاع دور ريادي في الاقتصاد المحلي خلال السنوات المقبلة.

فتح السوق

من ناحيته، قال مدير إدارة النافذة الواحدة في هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ عبدالله الصباح ان المنتجات والخدمات الصينية أصبح لديها قبول متزايد في الأسواق العالمية عموما وفي المحلية خصوصا، مدللا على ذلك بفتح شركات مملوكة بالكامل من قبل البنك التجاري الصناعي الصيني كشركة هواوي للاتصالات وشركة شنغهاي للمقاولات.

وأكد ان شركة هواوي تقوم سنويا بابتعاث 17 طالبا كويتيا في دورات تدريبية الى مقراتها الرئيسية في الصين كجزء من مسؤوليتها الاجتماعية لتأهيل وتدريب الكويتيين في قطاع الاتصالات.

وكشف عن ان الكويت بصدد فتح السوق لجذب الاستثمارات الأجنبية وبالتالي سنحتاج الى ما يسمى بالمناطق اللوجستية ومن أجل هذا تم التنسيق مع الهيئة العامة للصناعة من أجل توفير الأراضي التي يحتاج إليها المستثمرون الأجانب في هذا القطاع، مبينا أهمية الزيارة لتعزيز العلاقة الاستثمارية بين الطرفين، مؤكدا «أن وجودنا جغرافيا بالقرب من أسواق إقليمية رئيسية يساهم في زيادة جذب الشركات الأجنبية».

تقي: زيارة الصين والمدن الصناعية وطريق الحرير.. بوابة وضع الكويت على الخارطة الصناعية

أكد مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالوكالة عبد الكريم تقي أن زيارة الهيئة الى الصين تأتي تمهيدا لتفعيل دور القطاع الصناعي في دخوله ضمن القطاعات المؤثرة في مصادر الدخل الوطني، وأنها تهدف إلى وضع الكويت على خارطة الدول المصنعة والتكامل مع القطاعات الأخرى في البلد.

وأضاف تقي في تصريح صحافي أن زيارة الصين تحددت بأهداف عديدة، منها تبادل الخبرات مع الجانب الصيني بكيفية انشاء وإدارة المدن الصناعية الجديدة، ووضع الكويت على حزام طريق الحرير الصيني لتعزيز الاقتصاد الكويتي وجعلها مركز تبادل متنوع (تجاري - صناعي - استثماري - خدمي).

وأشار تقي إلى ان الزيارة تهدف كذلك إلى مشاركة تمويل البنى التحتية للمشاريع الصناعية، وفتح أسواق للمنتجات الصناعية الكويتية في الأسواق الصينية وأهمها الصناعات البتروكيماوية، بالإضافة إلى انشاء مناطق صناعية لاستثمار الجانب الصيني فيها من خلال المصانع الموجودة وبالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار المباشر.

وأكد تقي أن الزيارة ستمهد الطريق لدراسة مجالات التعاون في توحيد المواصفات والمقاييس للمنتجات بين الطرفين بهدف التحقق من جودة المنتج، كما ستتم زيارات أخرى لقطاعات مختلقة تسهم في نهوض القطاع الصناعي من خلال تقديم الخدمات اللوجستية والتخزين.

وكشف أن الهيئة تهدف لخلق تحالفات مع قطاع التسويق الالكتروني كشركة «علي بابا» وشركة «جي دي» من خلال تسويق المنتجات الصناعية الكويتية في هذه الشركات، لافتا الى التركيز على شركات النقل والمصانع التي تختص بصناعات الجيل الرابع مثل الطباعة ثلاثية الأبعاد بما يسهم في تنويع الصناعات واستقطاب الصناعات ذات القيمة المضافة بجانب نقل المعرفة للقطاع الصناعي الكويتي.