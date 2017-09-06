أظهرت بيانات حكومية يابانية أمس ان صادرات النفط الخام الكويتي لليابان قفزت للمرة الثالثة على التوالي بنسبة 19.2% في يوليو الماضي مقارنة بالعام الماضي لتصل الى 7.06 ملايين برميل اي 228 ألف برميل يوميا.

وذكرت وكالة الموارد الطبيعية والطاقة اليابانية في تقرير أولي ان الكويت باعتبارها رابع اكبر مزود نفط لليابان صدرت نسبة 6.8% من إجمالي واردات اليابان من النفط الخام.

وأشارت الى نمو إجمالي واردات اليابان من النفط الخام في يوليو الماضي للمرة الأولى منذ 3 اشهر بنسبة 6.5% على أساس سنوي لتبلغ 3.35 ملايين برميل.

وأوضحت الوكالة ان الشحنات من الشرق الأوسط شكلت في الفترة ذاتها 84.5% من إجمالي واردات اليابان من النفط الخام مرتفعة 0.9% عن العام الماضي.