قال تقرير بيت التمويل الكويتي (بيتك) ان متوسط سعر المتر المربع لعقار السكن الخاص في محافظة مبارك الكبير بلغ 613 دينارا في الربع الثاني، حيث استقرت نسبيا مستويات الأسعار بهذه المحافظة منذ بداية 2017، نظرا لانخفاض طفيف لم يتجاوز 0.5% للربع الثاني في متوسط سعر المتر عن الربع الأول، مما عزز الاتجاه التصاعدي للتحركات المحسوبة على أساس ربع سنوي لمستويات الأسعار بالمحافظة، في حين انخفض سعر المتر في الربع الثاني بنسبة 9.1% على أساس سنوي، لكن يلاحظ أنه أعلى تراجع سنوي في خمسة أرباع فصلية مضت كان متوسط انخفاضها بنحو 1%.

وقد استقر متوسط سعر المتر في معظم مناطق المحافظة بنهاية الربع الثاني باستثناء بعض المناطق القليلة التي سجلت تراجعا طفيفا عن الربع الأول، ففي أعلى مناطق المحافظة أسعارا كما في الشريط الساحلي (ب) انخفض متوسط السعر بنسبة طفيفة لم تتجاوز 1% عن الربع الأول، بينما استقر متوسط سعر المتر في منطقة المسايل التي تعد ثاني أعلى سعر للمتر في الربع الثاني، وكذلك استقرت مستويات الأسعار في صباح السالم في أماكن البيوت الحكومية القائمة وكذلك أماكن القسائم السكنية ويزيد متوسط سعر المتر عن 600 دينار في هذه المناطق خلال الربع الثاني.

في حين انخفضت مستويات الأسعار في العدان 1% التي لم يتخط متوسط سعر المتر فيها حاجز 600 دينار، بينما استقرت الأسعار في الفنيطيس، في حين انخفضت في أماكن القسائم السكنية بمنطقة القصور بأعلى نسبة بين مناطق المحافظة 1.7% ويقترب متوسط سعر المتر فيها من 550 دينارا في الربع الثاني.

أما في مناطق المحافظة الأقل أسعارا كما في أماكن القسائم السكنية في كل من منطقتي مبارك الكبير والقرين فقد تراجع متوسط سعر المتر بنسبة 1.7% عن الربع الثاني، بينما استقر متوسط سعر المتر في منطقة أبو فطيرة السكنية والتي تعد أدنى مناطق المحافظة أسعارا في الربع الثاني.

محافظة الاحمدي

وبلغ متوسط سعر المتر المربع بمحافظة الأحمدي 498 دينارا في الربع الثاني، مسجلة استقرارا نسبيا، حيث سجلت انخفاضا طفيفا لم يتجاوز 0.5% بعد أن بدأت مستويات الأسعار اتجاها تصاعديا في الربع الأول.

وعلى أساس سنوي تحسنت كذلك معدلات الانخفاض في الربع الثاني التي سجلها متوسط سعر المتر بالمحافظة قبل ذلك، لتصل إلى أدنى تراجع تسجله المحافظة منذ نحو عامين ونصف ونسبته 1.5%. وتسير التحركات المحسوبة على أساس سنوي في اتجاه تصاعدي عام.

كذلك انخفض سعر المتر لكن بنسب متفاوتة في مناطق المحافظة التي يتراوح فيها سعر المتر من 500 إلى 600 دينار مثل منطقة العقيلة التي تراجعت مستويات الأسعار فيها بنهاية الربع الثاني بنسبة 1.9% عن الربع الأول، في حين انخفضت في منطقة المنقف بنسبة أكبر قدرها 3.5%.

محافظة الجهراء

وقد سجل متوسط سعر المتر في محافظة الجهراء 424 دينارا في الربع الثاني من العام ليسجل سعر المتر ارتفاعا نسبته 1% عن متوسط أسعار الربع الأول، وهي المحافظة الوحيدة التي شهد فيها متوسط سعر المتر ارتفاعا مقارنة بالربع السابق له، كما أن ذلك الارتفاع يأتي للمرة الثانية على التوالي، وعلى ذلك تحسنت معدلات الانخفاض في الربع الثاني التي سجلها متوسط سعر المتر من قبل لتسجل نسبة انخفاض سنوي 8.2% في الربع الثاني من 2017، مقابل معدلات انخفاض أكبر في الربعين الماضيين.

كما استقرت مستويات الأسعار في الربعين الثاني والأول من العام الحالي في أغلب مناطق المحافظة، باستثناء بعض الأماكن القليلة التي سجلت ارتفاعا مثل الشوارع الداخلية في أماكن البيوت القائمة بمنطقة القصر التي ارتفعت مستويات الأسعار فيها بنسبة 5.5%، في حين استقرت الأسعار في الربع الثاني في باقي مناطق المحافظة مقارنة بأسعار الربع الأول، ويبدو ذلك في المناطق متوسطة القيمة كما في منطقتي النسيم وسعد العبدالله.