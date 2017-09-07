توقعت شركة «بوينغ» الأميركية شراء شركات الطيران الصينية أكثر من 7 آلاف طائرة بقيمة 1.1 تريليون دولار على مدى السنوات العشرين المقبلة، لدعم نمو أساطيلها لتلبية الطلب القوي على السفر المحلي والدولي.

وذكرت التقديرات شراء الصين نحو 7.240 ألف طائرة خلال الفترة حتى عام 2036 لتصبح أعلى 6.336% من التوقعات السابقة التي أعدتها صانعة الطائرات الأميركية في العام الماضي والبالغة 6.810 آلاف طائرة.

وقال «راندي تينسيث» نائب رئيس شركة «بوينج»، في بيان، إن النمو الاقتصادي المستمر للصين والاستثمار الكبير في البنية التحتية ونمو أعمال الخطوط الجوية، يدعم تنفيذ هذه الرؤية طويلة الأجل.

وأضاف أنه من المتوقع أن ينمو حجم الأسطول الصينى بوتيرة تفوق المتوسط العالمي بكثير، حيث سيصبح ما يقرب من 20% من الطلب العالمي الجديد على الطائرات من شركات طيران مقرها الصين.

يذكر أن «بوينغ» ومنافستها الأوروبية «إيرباص» تتصارعان لزيادة حصصهم في السوق الصيني الذي يعد الأسرع نموا في العالم مع افتتاح مصانع التجميع في البلاد.