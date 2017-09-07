قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أمس إن سوق النفط ستتوازن بحلول الأول من أبريل العام المقبل وفق توقعاته.

وأضاف الوزير في تصريحات للصحافيين «إذا لم تتوازن فسنستخدم خيار تمديد الاتفاق» في إشارة إلى اتفاق خفض إنتاج الخام بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوپيك) والمنتجين من خارجها، متوقعا أن تكون أسعار خام برنت في عام 2018 في نطاق 45 إلى 55 دولارا للبرميل.

واشار الوزير الروسي إلى أن الصين سألت روسيا أيضا عن إمكانية شحن نحو 3.5 ملايين طن من النفط عبر ميناء كوزمينو الروسي المطل على المحيط الهادي العام المقبل.