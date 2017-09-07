استقرت أسعار الذهب دون تغير يذكر خلال تعاملات أمس بدعم من التوترات الجيوسياسية بشأن كوريا الشمالية والتوقعات بأن انخفاض التضخم في الولايات المتحدة قد يفضي إلى تأجيل الزيادة الجديدة في أسعار الفائدة هناك.

ولم يسجل سعر الذهب تغيرا يذكر في المعاملات الفورية عند 1338.10 دولارا للأوقية (الأونصة) بعدما لامس أعلى مستوى منذ سبتمبر 2016 في الجلسة السابقة.

وانخفض الذهب في العقود الأميركية الآجلة تسليم ديسمبر 0.1% إلى 1343.40 دولارا للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.1% إلى 17.87 دولارا للأوقية ونزل البلاتين بنسبة مماثلة إلى 1005.05 دولارات للأوقية.

وارتفع البلاديوم 0.7% إلى 964.50 دولارا للأوقية.