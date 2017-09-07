العجيل: البنوك المحلية.. آمنة

أكد رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت ماجد العجيل أن جميع أجهزة السحب الآلي للبنوك المحلية تتمتع بدرجة عالية من الأمان، نافيا نفيا قاطعا أن يكون الفيديو الذي تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي والذي يتضمن عملية احتيال على أحد أجهزة السحب الآلي يخص أحد البنوك المحلية، موضحا أن ماكينة السحب الآلي التي ظهرت في الفيديو (من الموديلات القديمة غير المستخدمة حاليا) والكارت المستخدم هو لأحد البنوك الأجنبية العاملة خارج الكويت.

وأكد العجيل أن البنوك المحلية تعمل بشكل وثيق مع بنك الكويت المركزي لتعزيز عناصر الأمان الخاصة بماكينات السحب الآلي والبطاقات المصرفية، مطمئنا عملاء البنوك أنه لا داعي للخوف، حيث ان البنوك المحلية تستخدم أنواعا متقدمة من البرمجيات والتقنيات في مجال حماية وأمن المعلومات وفقا لأعلى المعايير العالمية المتبعة للحماية من محاولات الاحتيال والاختراق، والتي يتم تحديثها بشكل مستمر من خلال متابعة آخر التطورات التكنولوجية في مجال أمن المعلومات المصرفية لتوطينها محليا.

وأشار العجيل الى أن نشر مثل هذه الفيديوهات لن يتمكن من النيل مما تتمتع به البنوك الكويتية من سمعة طيبة.

هذا، وكانت وسائل التواصل الاجتماعي قد تداولت فيديو يتضمن قيام بعض الأشخاص بتركيب جهاز يمنع تسلم البطاقة البنكية ويقوم الفاعل بالوقوف بعيدا ويتابع من بعيد الرقم السري للمستخدم وبعد ذلك ترفض ماكينة السحب استرجاع البطاقة.

وباعتقاد صاحب البطاقة أنه قد تم سحب البطاقة لحدوث خلل أو عطل في بطاقة السحب أو الماكينة، وعند مغادرته المكان ليقوم بمراجعة البنك في الصباح الباكر، يقوم المتابع او اللص بنزع الملصق من مكان إدخال البطاقة واستخدامها بسحب مبالغ باستخدام الرقم السري لصاحب البطاقة.