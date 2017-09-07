محمودعيسى

اشتركت الهيئة العامة للاستثمار الكويتية مع صندوق التحوط الهندي ستيدفيو كابيتال موريشيوس المحدود للتداول بالأسهم والذي تتوجه نشاطاته نحو آسيا، بالإضافة الى مستثمرين آخرين أصبحوا من بين 15 شركة وجهة استثمارية يراهنون على الاكتتاب في الطرح الأولي العام لشركة ديكسون تكنولوجيز الهندية المحدودة الذي افتح امس الأربعاء ويستمر لمدة يومين فقط.

وفي هذا السياق، قال موقع «في سي سيركل» ان صندوق غولدمان ساكس الهندي وصناديق نومورا ايرلندا من بين المستثمرين الأجانب الآخرين الذين شاركوا في تخصيص الحصص الأساسية.

وقال الموقع ان كلا من الهيئة العامة للاستثمار وشركة ستيدفيو، وغولدمان ساكس ونومورا ايرلندا اشترى اسهما بقيمة 12.05 كرور روبية هندية (1.8 مليون دولار)، وتضم قائمة المستثمرين ايضا شركات هندية متخصصة في إدارة الثروات.

وأشار الموقع الى ان شركة ديكسون تكنولوجيز تسعى لجمع أموال تبلغ نحو 305 ملايين دولار من خلال هذا الطرح الأولي العام، كما تسعى لإدراج سهمها في البورصة في وقت لاحق.