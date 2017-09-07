أعلنت شركة ايفا للفنادق والمنتجعات عن إتمام صفقة بيع أصول قامت بموجبها بيع حصة مملوكة لها في شركة يوتل للاستثمار، والبالغ قيمتها 9.4 ملايين دينار لطرف ذي صلة.

وقالت الشركة في بيان للبورصة انه سينتج عن هذه الصفقة ربح يعادل 5 ملايين دينار، وسيظهر الأثر المالي للصفقة في الربع الثالث من العام الحالي.

من جهتها، أوضحت شركة الاستشارات المالية الدولية «ايفا» ان حصتها من ربح الصفقة 2.9 مليون دينار، وسيظهر الأثر المالي للصفقة في الربع الثالث من العام الحالي.

وتعد شركة «ايفا» هي أكبر مالك في «ايفا فنادق» بنسبة 53%.