يتزامن هذا الوقت من كل عام بإطلاق شركات الهواتف الذكية احدث ما توصلت إليه لخوض منافسة كبرى، ومن المعتاد كل عام ان تكون المنافسة بين سامسونغ وآيفون، إلا ان هذا العام دخل منافس ليس بالجديد وانما بما طرحه يعد ثورة في عالم الهواتف الذكية، فهل ستتفوق HTC على منافسيها من خلال هذا الهاتف الذي جاء بمواصفات تكنولوجية عصرية تعززو من مكانة الشركة في الاوساط العالمية.

فبحسب موقع تريند فورم الشهير يتمتع الهاتف الجديد لشركة HTC بمزايا ثورية، أبرزها تقنية Edge Sense، التي تشكل ميزة HTC Edge Sense نقلة نوعية في مجال التفاعل مع الهواتف المحمولة عبر الضغط.

إذ تتيح هذه الميزة التفاعل مع الهاتف بطريقة غير مسبوقة عبر الضغط على طرفيه برفق لتمكن المستخدم من تشغيل التطبيقات المفضلة تلقائيا أو إعطاء الأوامر أو التقاط الصور.

علاوة على ذلك، يتيح الهاتف الجديد إمكانية تخصيص نمط الضغط وحساسية الضغط، حيث يمكن للمستخدم فتح البريد الإلكتروني أو تشغيل لعبة معينة أو تطبيق بمجرد الضغط لمرة واحدة مع تخصيص حساسية الضغطة.

كما تتيح HTC Edge Sense تفعيل نمط «الضغط القصير» أو «الضغط الطويل» لتتيح للمستخدم خيارات أكثر للتفاعل مع الهاتف.

ويعتبر هاتف HTC U11 الأول الذي يوفر ثلاثة مساعدات ذكية، حيث يعتمد الهاتف على معالج من طراز كوالكوم سناب دراغون 835 ثماني النواة بما يتيح للجهاز سرعة فائقة في عمليات المعالجة، فضلا عن دعمه بذاكرة وصول عشوائي 6 جيجابايت ومساحة تخزين 128 جيجابايت.

وفي مجال الصوتيات فاجأت الشركة بنظامها الصوتي في HTC U11 حيث وفرت أحدث نسخة من سماعات الرأس HTC Usonic التي تجمع بين ميزة إلغاء الضجيج النشط مع إمكانية ضبط الصوت بما يناسب المستخدم.

حيث تجري السماعات الجديدة مسحا للأذن من الداخل باستخدام تكنولوجيا متطورة تعمل على مبدأ السونار، ومن ثم تقوم بضبط الصوت بما يتناسب مع طبيعة الأذن.

والجديد أيضا في HTC U11 هي تقنية للتركيز الصوتي، وتعمل هذه الميزة عند قيام المستخدم بتصوير مقطع فيديو باستخدام تقنية التركيز الصوتي، لتتيح له إمكانية تقريب الصورة لتكبير النقطة المستهدفة وتضخيم الأصوات الصادرة عنها تحديدا.

كما تم تطوير مكبرات الصوت HTC BoomSound Hi-Fi Edition إلى جانب دعمه بـ 4 مايكروفونات متعددة الاتجاهات لإتاحة تسجيل أصوات واقعية للغاية ومجسمة بتقنية 360 درجة.

وتعليقا على دخول الهاتف إلى سوق المملكة والشرق الأوسط، قال نيكيتاس جليكاس، رئيس «إتش تي سي» في الشرق الأوسط وأفريقيا:«لقد لمسنا اهتماما واسعا بالهاتف الجديد من قبل المعجبين وعشاق الهواتف الذكية ضمن المملكة، وبالفعل فقد كانت نسبة الحجز المسبق الهاتف مدهشة».

وأضاف: «كان للإبداع مكان في كل من مميزات الهاتف، ونفتخر بكوننا أول شركة تحدث طريقة جديدة للتفاعل مع الهاتف الذكي ألا وهي طريقة الضغط، حيث نرى فيها أنها طريقة فطرية وسريعة للتفاعل».