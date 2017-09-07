الجائزة الكبرى سيارة لامبورغيني بانتظار صاحب الحظ السعيد

أعلن بنك الكويت الدولي أن حملته الترويجية الجديدة لحساب الراتب «امسح واربح» توجت 150 فائزا محظوظا خلال 150 يوما، حيث ربحوا نصف راتب شهري لغاية 500 دينار كويتي كحد أقصى، إلى جانب العملاء الذين ربحوا جوائز نقدية فورية تصل قيمتها لغاية 12000 دينار كويتي، مشيرا إلى أن فرصة الفوز بالجائزة الكبرى وهي سيارة لامبورغيني لاتزال بانتظار سعيد الحظ.

هذا وقد فاز في السحب الخامس عشر كل من: علي ناصر بهمن، نواف عقاب جفين الدويش، عبدالله محمد جاسم العنزي، احمد عاشور المحميد، ابتسام ابراهيم محمد الجلال، نوره حمد بخيت المري، عبدالعزيز عشوي جلوي الصانع، نوره بدر حسين ابا الصافي، علي محمد عباس علي، فهد محمد صالح العجمي.

وقد صممت هذه الحملة خصوصا لعملاء حساب الراتب الكويتيين، حيث تمنحهم قسائم «امسح واربح» عند فتح الحساب ما يؤهلهم لربح جوائز نقدية فورية بقيمة 150 دينارا، 200 دينار، 300 دينار ولغاية 12000 دينار كما شملت الحملة 15 سحبا أسبوعيا ربح فيها 150 فائزا راتب نصف شهر يصل بحد أقصى لغاية 500 دينار، فضلا عن دخول السحب النهائي على الجائزة الكبرى وهي سيارة لامبورغيني هوراكان.

وبهذه المناسبة، صرح المدير العام بالوكالة للإدارة المصرفية للأفراد في البنك، يوجين جاليجان: ان حملة «امسح واربح» لاقت نجاحا كبيرا وحققت أصداء واسعة بين عملاء البنك الحاليين والجدد، وذلك بفضل أهدافها الرامية لمكافأتهم ومنحهم جوائز قيمة تدعم التزاماتهم المالية على اختلافها.

موضحا أن الحملة صممت لتمنح كل عميل يفتح حساب راتب جديدا فرصة الاستفادة من الحملة فورا، وذلك بمجرد فتح الحساب وتحويل راتبه إلى البنك خلال 3 أشهر، إلى جانب الاستمتاع بمزايا حساب الراتب المميزة.

وتشمل مزايا حساب الراتب الاستثنائية الحصول على بطاقة ائتمان مجانية للسنة الأولى، وقرض حسن لغاية 5000 دينار كويتي مع فترة سداد مرنة تصل إلى 3 سنوات، بالإضافة إلى ميزة استخدام بطاقة السحب الآلي محليا وعالميا، مع إمكانية الحصول على تسهيلات المرابحة.