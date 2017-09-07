أنهى بنك برقان حملة الصيف «تسوق واربح قيمة مشترياتك» بالإعلان عن آخر مجموعة من الفائزين، وهم: شريف محمد جمعة، حامد عبدالله نصر، عمار غسان العميري، ماجد عيسى الشعيب، الشيخة فتوح ناصر الصباح. وخصصت هذه الحملة لحاملي البطاقات الائتمانية وبطاقات السحب الآلي، حيث تأهل حاملو البطاقات الائتمانية لدخول السحب عند استخدام بطاقاتهم داخل الكويت وخارجها، أما حاملو بطاقات السحب الآلي فقد تأهلوا لدخول السحب عند استخدام البطاقة خارج الكويت فقط.

وأوضح بنك برقان أن هذه الحملة استمرت لمدة 3 أشهر، من 1 يونيو حتى 31 أغسطس 2017، حيث أعلن البنك عن أسماء خمسة عشر رابحا خلال هذه الفترة قاموا باسترجاع قيمة مشترياتهم. وتزايدت فرص فوز العملاء بناء على استخدامهم للبطاقات، حيث يحصل العملاء على فرصة لدخول السحب لكل عملية شراء داخل الكويت وفرصتين لكل عملية شراء خارج الكويت.