في إطار جهوده المستمرة وحرصه الدائم على تقديم أفضل العروض والخدمات لعملائه، سيتواجد البنك التجاري في مجمع 360 بدءا من اليوم الخميس الموافق 7/9/2017 حتى يوم السبت الموافق 9/9/2017 وذلك ضمن حملة تحويل الراتب التي يقدم البنك من خلالها خدمات وعروض مميزه غير مسبوقة لعملائه.

علما أنه بمجرد قيام العميل بتحويل راتبه إلى البنك التجاري سيحصل على فرصة دخول السحب على سيارات مرسيدس بنز الفخمة، بالإضافة إلى هدية فورية تبدأ من 200 دينار أو قرض من دون فائدة لغاية 10000 دينار. وسيتم عرض إحدى السيارات التي سيقام عليها السحب وهي من طراز GLE Coupe والتي تعد من أهم السيارات الدفع الرباعي الفخمة، حيث يمكن لزائري المجمع مشاهدتها ومعاينتها عن قرب، كما سيتواجد عدد من موظفي البنك في مجمع 360 لتقديم المساعدة والرد على جميع استفساراتهم.

وفي هذا السياق، ذكرت مساعد مدير عام قطاع الخدمات المصرفية للأفراد لينا درويش أن البنك التجاري دائما قريب من عملائه ويسعى لتقديم كل ما هو مميز من عروض وخدمات لعملائه. وأضافت درويش أن إرضاء العميل هو غايتنا والالتزام بنوعية وجودة الخدمات هو وسيلتنا لتحقيق ذلك، لذا يحرص البنك دوما على تطوير وتحسين هذه الخدمات وتقديم أفضل العروض كل عام.

هذا، وقد قام البنك بالإعلان عن أسماء الفائزين في السحوبات السابقة على سيارتين مرسيدس ولا يزال هناك فرصتان لربح سيارتين أخريين، حيث سيقام السحب القادم على سيارة مرسيدس من طراز C-Class Coupe في 1 أكتوبر 2017.