أعلن بنك الخليج عن أسماء الفائزين بالسحوبات اليومية لحساب الدانة خلال الأسبوع من 27 أغسطس حتى 30 أغسطس 2017، وتشمل السحوبات اليومية لحساب الدانة جائزتين قيمة كل منهما 1000 دينار كويتي لكل فائز خلال أيام العمل، والفائزون هم: كمال حسين حسن البغلي، فاطمة محمد مفرح المفرح، مسك فيصل حمود السعيدي، فريال نادر أحمد، هاشم عبدالرزاق السيد يوسف، نجاة عبدالله البحراني، حسن كمال حسين حسن، عفاف غازي سالم الهاجري.

هذا، وسيجرى السحب ربع السنوي الثالث في 28 سبتمبر على جائزة 500 ألف دينار. أما موعد السحب الرابع والأخير فهو في 11 يناير 2018 ويتخلله تتويج مليونير الدانة لعام 2017 الذي سيحصل على جائزة بقيمة مليون دينار.

ويشجع بنك الخليج عملاء الدانة على زيادة فرص فوزهم عن طريق زيادة المبالغ التي يتم إيداعها في الحساب، مباشرة عبر تحول المبالغ من أي حساب محلي، باستخدام خدمة الدفع الإلكتروني الجديدة المتاحة عبر موقع البنك الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكية.

كما يوفر حساب الدانة أيضا العديد من الخدمات المتميزة منها خدمة «بطاقة الدانة للإيداع الحصري» التي تمنح عملاء الدانة حرية إيداع النقود في أي وقت يناسبهم، إضافة إلى خدمة «الحاسبة» التي تمكن عملاء الدانة من احتساب ما لديهم من فرص للفوز في سحب الدانة.