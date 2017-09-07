القطامي: هذا النوع من المبادرات يُسهم في خلق أجواء خاصة ومميزة داخل بيئة العمل

أثارت مبادرة بنك الخليج «إصطحب طفلك إلى العمل» #GBkidsday حماس الأطفال وأولياء الأمور المشاركين على حد سواء ولقيت نجاحا كبيراً وإقبالاً فاقا التوقعات. أقيمت المبادرة يوم الأربعاء الموافق 30 أغسطس الماضي في الفرع الرئيسي للبنك ومبنى الصالح، وبعد الصدى الكبير الذي حققته المبادرة على قنوات التواصل الاجتماعي، تلقى البنك دعوة من محطة 88.8 الإذاعية للتحدث عنها وعن الأهداف التي تكمن وراءها، بهدف زيادة الوعي بأهميتها.

وقام البنك بالترحيب بالأطفال من خلال إعداد برنامج مليء بالفقرات للأطفال زوار البنك، شملت جولة تعريفية في الأقسام الرئيسية للبنك من بينها مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية، والمنتجات والعملاء، والاتصال الخارجي، والخدمات المصرفية للشركات، مع إعطائهم نبذه مختصرة ومبسطة تناسب قدراتهم الاستيعابية حول كل إدارة، هذا إلى جانب الأنشطة الترفيهية المعدة من قبل كل إدارة للترحيب بالأطفال الزوار، إلى جانب الحوارات الشخصية والإجابة عما لديهم من أسئلة. ولإتمام ذلك، قام البنك بتعيين متطوعين لاصطحاب الأطفال خلال الجولة والتنقل بين الأقسام. كما قدم البنك هدايا لجميع الأطفال المشاركين تضمنت كتب تلوين وألوان، واستمتع الأطفال أيضا بمشاهدة فيلم كرتون، لإضفاء جو من المتعة على زيارتهم للبنك.

وفي إطار المبادرة ولتشجيع المشاركين، أقام بنك الخليج فعالية عبر قنوات التواصل الاجتماعي قام الموظفون خلالها بنشر صورهم مع أطفالهم في البنك خلال اليوم واستخدام هاشتاق #GBkidsday للحصول على فرصة للفوز بجهاز آيباد من آبل.

وبهذه المناسبة، تحدثت مساعد المدير العام للاتصال المؤسسي ليلى القطامي بالنيابة عن بنك الخليج، موضحة أهمية هذا النوع من المبادرات، قائلة: يسهم هذا النوع من المبادرات في خلق أجواء خاصة ومميزة داخل بيئة العمل ووسط المهام اليومية التي يقوم موظفو البنك بأدائها، وتسمح للموظفين بمشاركة جزء من ملامح حياتهم الشخصية وخلق نوع من أنواع الحوار مع زملائهم خارج إطار الروتين اليومي، وبالتالي كسر الحواجز وبناء علاقات صحية. كما ساهم توقيت مبادرة «اصطحب طفلك إلى العمل» في إضافة طابع خاص داخل البنك قبيل عيد الأضحى.

واستطردت قائلة: ويحرص بنك الخليج على الاهتمام بما يخص الموظف بما في ذلك الأمور المتعلقة بحياته الشخصية، لذا أتت هذه المبادرة ليستمتع من خلالها الأطفال برؤية والديهم أثناء أدائهم مهامهم اليومية والتعرف عليها عن قرب، وكذلك التعرف على زملائهم وأبنائهم. كما يحرص على تعريف هؤلاء الأطفال بالمزيد عن بيئة العمل وعن مفهوم المسؤولية والعديد من المفاهيم الأخرى التي نتطلع لغرسها في عقولهم من أجل غد أفضل. وبهذه المناسبة، أود أن أتقدم بالشكر إلى فريق عمل بنك الخليج على ولائهم والتزامهم، فنجاح البنك يعتمد عليهم بالدرجة الأولى وهم السبب الحقيقي وراء كل ما ينجح البنك في تحقيقه.

هذا، ويواصل بنك الخليج سعيه نحو خلق بيئة عمل صحية تبعث الحماس في نفوس الموظفين، ويسعى القائمون عليه إلى إيجاد المبادرات المختلفة التي تعبر عن تقديرهم لولاء وجهد هؤلاء الموظفين.