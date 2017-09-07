وقعت مؤسسة البترول الكويتية وشركة "داو كيميكال" الامريكية امس الاربعاء مذكرة تفاهم حول التعاون المشترك بين الجانبين في قطاع صناعة البتروكيماويات والاستثمار المشترك في الولايات المتحدة.



جاء ذلك على هامش اجتماعات المنتدى الامريكي - الكويتي الاقتصادي في غرفة التجارة الاميركية حيث وقع الجانبان الاميركي والكويتي على العديد من الاتفاقيات في مختلف المجالات.



وقال نائب الرئيس والرئيس التنفيذى لمؤسسة البترول الكويتية نزار العدساني الذي مثل الكويت في مراسم التوقيع على هذه مذكرة التفاهم في تصريح ان الهدف من هذه المذكرة هو تعزيز قدرات الكيانات ذات الصلة وتطوير الاستثمارات الحالية في قطاع البتروكيماويات في الولايات المتحدة بالاضافة الى بحث انشاء مراكز للبحوث والتكنولوجيا البتروكيماوية في الكويت والولايات المتحدة.

وعلى صعيد متصل وقع وفد وزارة الكهرباء والماء وشركة (جنرال الكتريك) الاميركية اتفافيات لرسم مبادئ التعاون المشترك للبت في مشاريع في قطاع توليد الطاقة.



وتهدف هذه المبادئ الى تحديث ورفع كفاءة محطات الكهرباء في الكويت وخفض الانبعاثات الغازية وتطوير وتدريب الكفاءات الوطنية الكويتية.



من جانبه اكد المدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ د. مشعل الجابر الاحمد في تصريح اهمية المنتدى الاميركي - الكويتي الاقتصادي.



واعتبر هذا المندى فرصة لتعزيز العلاقات الايجابية والتاريخية بين الكويت والولايات المتحدة.



واضاف ان المنتدى فرصة لعرض آخر تطورات الوضع الاقتصادي في الكويت والولايات المتحدة وكيفية استفادة القطاع الخاص في البلدين من هذه التطورات والاوضاع.



ويأتي هذا المنتدى على هامش زيارة رسمية يقوم بها صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد للعاصمة الاميركية واشنطن حيث من المقرر ان يعقد سموه اليوم الخميس محادثات رسمية مع الرئيس الاميركي دونالد ترامب.