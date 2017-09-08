استقر سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار الكويتي أمس الخميس عند مستوى 301 فلس في حين ارتفع اليورو إلى 359 فلسا مقارنة بأسعار صرف الأربعاء. وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني ان سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفع إلى مستوى 393 فلسا، فيما استقر الفرنك السويسري عند مستوى 315 فلسا وظل الين الياباني عند مستوى 002 فلس دون تغيير.

وفي الولايات المتحدة انخفض سعر صرف الدولار مقابل الين الياباني في تعاملات أمس بسبب حالة عدم الاستقرار السياسي بعد ارتفاع مخاطر حدة الصراع بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة الأميركية.