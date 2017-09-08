ارتفع الذهب خلال تعاملات أمس بعد أن أبرم الرئيس الأميركي دونالد ترامب اتفاقا مع مشرعين معارضين من الحزب الديموقراطي بشأن التمديد المؤقت لسقف ديون الولايات المتحدة بما ساهم في انخفاض الدولار.

وقدم استمرار التوترات مع كوريا الشمالية بشأن اختباراتها النووية المزيد من الدعم للذهب الذي ينظر إليه كملاذ آمن قبل اجتماع يعقده البنك المركزي الأوروبي.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1339.79 دولارا للأوقية (الأونصة) بعد أن تراجع 0.3% في الجلسة السابقة. وزاد الذهب في العقود الأميركية الآجلة تسليم ديسمبر 0.4% إلى 1344.60 دولارا للأوقية. وانخفض الذهب في البداية كرد فعل على الاتفاق لكنه تلقى الدعم اليوم مع استيعاب المستثمرين لآثار الاتفاق. وانخفض مؤشر الدولار إلى 91.856 وهو أدنى مستوى منذ 29 أغسطس.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 0.3% إلى 17.88 دولارا للأوقية في حين انخفض البلاتين 0.2% إلى 1001.45 دولار للأوقية. وزاد البلاديوم 0.3% إلى 942.25 دولارا للأوقية.