قال صندوق الاستثمارات العامة السعودي ومجموعة سوفت بنك اليابانية إنهما يخططان لإجراء دراسة مشتركة حول كيفية استخدام أجهزة الروبوت بشكل أكثر فعالية في الحكومة وقطاع الأعمال والمجتمع.

وقال الصندوق السيادي الرئيسي للثروة في السعودية وشركة التكنولوجيا اليابانية دون أن يذكرا تفاصيل إنهما سيؤسسان شراكات للمشروع في الأشهر القادمة مع شركات وأكاديميات وأجهزة حكومية في أرجاء العالم.

ويطرق صندوق الاستثمارات العامة، الذي تقدر أصوله بنحو 183 مليار دولار، مجالات جديدة في إطار خطة لتنويع اقتصاد المملكة وتقليص اعتمادها على النفط.

وفي العام الماضي، استثمر الصندوق 3.5 مليارات دولار في شركة أوبر الأميركية لخدمات التوصيل، ويخطط للاستثمار في مدينة ترفيهية على مساحة 334 كيلومترا مربعا جنوب الرياض تضم منشآت رياضية وثقافية.

ومشروع الروبوت منفصل عن اتفاق وقعه صندوق الاستثمارات العامة العام الماضي لاستثمار ما يصل إلى 45 مليار دولار على مدى 5 سنوات في صندوق سوفت بنك فيجن، وهو صندوق للاستثمار المباشر يركز على التكنولوجيا أسسته الشركة اليابانية ومستثمرون كبار آخرون.