المؤشرات الوزنية مستمرة بالمكاسب.. و«كويت 15» يلامس 1000 نقطة

«الامتياز» يستحوذ على 30% من تداولات السوق بجلسة أمس شريف حمدي

استكملت بورصة الكويت نشاطها الإيجابي بعد استئناف جلسات التداول عقب عطلة عيد الأضحى، حيث حققت مؤشرات السوق الثلاثة ارتفاعات خاصة على مستوى المؤشرات الوزنية في الجلسات الثلاث التي اقتصرت عليها تعاملات الأسبوع.



وبدا جليا أن المتعاملين بالسوق يستهدفون الأسهم القيادية في قطاعات متنوعة خاصة في القطاع البنكي، فضلا عن أسهم شركات قيادية أخرى مثل زين وأجيليتي، وسط توقعات بترقي سوق الكويت المالي لمؤشر فوتسي للأسواق الناشئة قبل نهاية الشهر الجاري، الأمر الذي أدى إلى مواصلة المؤشرات الوزنية تحقيق المكاسب في الأسابيع الأخيرة وتحديدا منذ الكشف عن احتمالية الترقي في 7 أغسطس الماضي.



وتصل حصة الكويت في حال الترقي من مؤشر فوتسي إلى 0.5% وهو ما يشير الى توقعات بتدفق نحو 740 مليون دولار من الاستثمارات الأجنبية الى البورصة عقب الإعلان عن الترقية.وتشهد البورصة تحسنا تدريجيا على مستوى السيولة المتدفقة خلال الفترة الحالية مقارنة بفترات سابقة، حيث بلغ إجمالي السيولة (في 3 جلسات) نحو 46 مليون دينار بمتوسط يومي 15.5 مليون دينار، علما بأن متوسط السيولة قبل العطلة كان 14.5 مليون دينار.وكان لتداولات سهم الامتياز دور لافت في زيادة السيولة في جلسة ختام الأسبوع، إذ بلغ حجم تداولات السهم 5.1 ملايين دينار تشكل 27.5% من إجمالي السيولة، وتم تداول أكثر من 28 مليون سهم تشكل قرابة 30% من حجم التداول، يذكر ان سهم «الامتياز» يحقق مكاسب كبيرة منذ بداية العام الحالي، إذ ارتفع من 102 فلس إلى 181 فلسا عند آخر إغلاق بمكاسب سنوية 77%.وحققت البورصة مكاسب رأسمالية على مدار آخر 3 جلسات عقب عيد الأضحى، تقدر بنحو 270 مليون دينار، إذ بلغت القيمة الرأسمالية لبورصة الكويت 29.633 مليار دينار ارتفاعا من 29.362 مليار دينار قبل العطلة، وبذلك ارتفعت القيمة منذ بداية العام إلى 13.5%.وأنهت المؤشرات تعاملاتها الأسبوعية على النحو التالي:٭ ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.07%، محققا 5 نقاط مكاسب ليصل المؤشر إلى 6897 نقطة، ليصل حجم مكاسب المؤشر العام للبورصة إلى 20% منذ بداية العام الحالي، وهو الأعلى بين أسواق الخليج في 2017.٭ حقق المؤشر الوزني ارتفاعا بنسبة 1.1% بتحقيق 5 نقاط مكاسب ليصل إلى 435 نقطة، وارتفعت مكاسب المؤشر السنوية إلى 14.5%.٭ ارتفع مؤشر كويت 15 بنسبة 1.4%، محققا 14 نقطة مكاسب ليصل إلى 999 نقطة وبات على أعتاب كسر حاجز الـ 1000 نقطة، وبلغت مكاسب المؤشر الأهم بالبورصة الكويتية 13% منذ بداية العام الحالي.

الموافقة على إتمام صفقةلـ «بورتلاند كويت» بـ 1.4 مليون دينار

أعلنت بورصة الكويت موافقتها على تنفيذ صفقة ذات طبيعة خاصة على أسهم شركة أسمنت بورتلاند كويت بإجمالي 1.4 مليون دينار.

وأوضحت البورصة في بيان على موقعها الالكتروني، أن كمية الأسهم موضوع الصفقة تبلغ 1.46 مليون سهم، بسعر 970 فلسا للسهم الواحد.

ويبلغ رأسمال الشركة 10.02 ملايين دينار، موزعا على 100.2 مليون سهم، بقيمة اسمية 100 فلس للسهم.

وكانت أرباح الشركة قد تراجعت بالستة أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 11.8% لتصل إلى 5.07 ملايين دينار، علما أنها كانت تبلغ في النصف الأول من العام الماضي 5.75 ملايين دينار.