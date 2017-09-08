برنت صعد مع استئناف عمل مصافٍ أميركية وتراجع الدولار

زادت أسعار خام برنت خلال تداولات أمس لتحوم قرب أعلى مستوياتها في 3 أشهر ونصف الشهر في الوقت الذي استأنفت فيه مصافي نفط في الولايات المتحدة عملها بعد العاصفة المدارية هارفي وزادت معدل تكرير النفط الخام بينما انخفض الدولار. وزادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 39 سنتا إلى 54.59 دولارا للبرميل بالقرب من أعلى مستوياتها منذ 25 مايو.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 8 سنتات إلى 49.24 دولارا للبرميل قرب أعلى مستوى في 4 أسابيع.

وتتعافى منشآت النفط في منطقة ساحل الخليج الأميركي تدريجيا من الآثار المدمرة للإعصار هارفي الذي ضرب لويزيانا وتكساس قبل أسبوعين تقريبا وتسبب في إغلاق بنى تحتية مهمة في قلب قطاع النفط والغاز الأميركي. وتلقت الأسعار دعما أيضا من انخفاض الدولار. ونظرا لأن النفط مسعر بالعملة الأميركية فإن انخفاض الدولار يجعل الخام أعلى تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وتراجع مؤشر الدولار 0.39% إلى 91.933.