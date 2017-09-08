أظهرت بيانات من معهد البترول الأميركي أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة سجلت زيادة أصغر من المتوقع الأسبوع الماضي مع خفض مصافي التكرير الإنتاج في حين انخفضت كل من مخزونات البنزين والمشتقات الوسيطة. وقال المعهد إن مخزونات الخام زادت بمقدار 2.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في أول سبتمبر لتصل إلى 462.7 مليون برميل في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى زيادة قدرها 4 ملايين برميل. وارتفعت المخزونات في مركز تسليم العقود الآجلة في كاشينج بولاية أوكلاهوما بواقع 669 ألف برميل.

وأشارت البيانات إلى أن استهلاك مصافي التكرير من النفط الخام انخفض بمقدار 2.1 مليون برميل يوميا.

وقال معهد البترول إن مخزونات البنزين انخفضت بمقدار 2.5 مليون برميل في حين توقع محللون في استطلاع لـ «رويترز» هبوطا قدره 5 ملايين برميل. وأظهرت بيانات المعهد أن مخزونات المشتقات الوسيطة، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، تراجعت بمقدار 603 آلاف برميل في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى هبوط قدره 3.1 ملايين برميل. وانخفضت واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي بواقع 297 ألف برميل إلى 7.2 ملايين برميل يوميا.