أعلنت شركة التجارة الإلكترونية «سوق.كوم» عن التوصل إلى اتفاق نهائي للاستحواذ على wing.ae المنصة المتخصصة بالتوصيل السريع حسب الطلب في الإمارات.

وكانت «سوق.كوم» قد استثمرت سابقا في منصة wing.ae والذي يقدم حلول توصيل من خلال التطبيق أو الموقع الالكتروني للعملاء من الأفراد والشركات.

وقال رونالدو مشحور، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لـ «سوق دوت كوم» في بيان صحافي: «سيعمل Wing.ae على منح عملاء «سوق دوت كوم» قدرا أكبر من الراحة فيما يخص خدماتها للتوصيل في نفس اليوم أو اليوم التالي. واستنادا إلى دعم«أمازون»، نبذل كل ما في وسعنا لتزويد عملائنا في منطقة الشرق الأوسط بتجربة تسوق متميزة أكثر من أي وقت مضى».