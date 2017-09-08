فلل فخمة مؤلفة من 4 غرف نوم مع إطلالة على قناة دبي المائية الجديدة

عقدت مجموعة شوبا للتطوير العقاري الرائدة في الشرق الأوسط، مؤتمرا صحافيا في شوبا هارتلاند وتم إطلاق مشروع هارتلاند غاردينيا الذي يتكون من فلل فخمة على قناة دبي المائية الجديدة في مدينة محمد بن راشد آل مكتوم.

ويندرج هذا المشروع تحت المرحلة الثانية من مجمع الفلل في شوبا هارتلاند التي تصل مساحتها الإجمالية إلى 8 ملايين متر مكعب وتبلغ المساحات الخضراء فيها 2.4 مليون متر مكعب أي حوالي 30% من المدينة السكنية المتكاملة. وتعد شوبا هارتلاند من المشاريع السكنية الأكثر فخامة في قلب دبي والتي تحاط بأهم مناطق الجذب السياحي والاقتصادي في المدينة.

ويتــألـف مشــروع هارتلاند غاردينيا من فلل تتميز بالمساحة الشاسعة مكونة من أربع غرف نوم وتتوزع على طابقين ذات تصاميم فريدة من نوعها. يبلغ حجم الفيلا 4349 قدما مربعة وتتألق بتصميم داخلي مميز، حيث يوجد المصعد الكهربائي. بالإضافة إلى ذلك، تتميز فلل غاردينيا بوجود الأبواب القابلة للسحب التي تسمح للسكان دمج المساحات الداخلية والخارجية بسلاسة، حيث تطل مباشرة على الحديقة الخاصة بالفيلا وحمام السباحة.

وستضم هارتلاند غاردينيا 22 وحدة، ويتوقع انتهاء المشروع بحلول أغسطس 2019، حيث توفر هذه الفلل أكثر المناظر الخلابة لقناة دبي، فضلا عن المساحات الخضراء الشاسعة التي تحيط بها.

وفي هذا الصدد، قال بي إن سي مينون، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة شوبا: «يسعدنا إطلاق مشروع هارتلاند غاردينيا الذي يحتوي على الفلل الفاخرة التي تقدم افضل سبل الراحة للسكان كونها تحتوي على تصاميم داخلية وخارجية مميزة كالمصعد الكهربائي الداخلي والحديقة الخارجية والتراس وغيرها من المميزات».

وأضاف مينون: «تعتبر شوبا هارتلاند الخيار الأكثر تفضيلا للاستثمار في المنطقة بين المشاريع العقارية كوننا نحرص دائما على تقديم أفضل ما لدينا للمستثمر من عروض وتسهيلات فريدة من نوعها كالتملك الحر وميزات المنازل الكبيرة المساحة والعصرية التي تناسب أنماط عيش مختلفة مقارنة بالمنازل الصغيرة التي تعرضها شركات تطوير أخرى إلى جانب خطط الدفع المناسبة. ونلبي طلب كل احتياجات المستثمر والساكن النهائي حيث تتنوع مشاريعنا التي تواكب معايير الجودة العالمية بين الشقق السكنية، وفلل الواجهة البحرية، وفلل الغابات وحاليا هارتلاند غاردينيا».

وتوفر «شوبا هارتلاند» مجموعة واسعة من وسائل الراحة على مستوى عالمي ومنها 3 فنادق واثنتان من المدارس الدولية ودور الحضانة ومرافق الرعاية الصحية وحمامات السباحة وملاعب التنس ومراكز اليوغا والصالات الرياضية والملاعب والحدائق والمطاعم ومراكز التسوق.