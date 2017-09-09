تعتزم شركة سي.إي.إف.سي الصينية شراء حصة نسبتها 14.16 % في شركة النفط الروسية العملاقة روسنفت مقابل 9.1 مليار دولار من كونسورتيوم يضم جلينكور وجهاز قطر للاستثمار بما يعزز الشراكة في قطاع الطاقة بين موسكو وبكين.



وستسمح الصفقة للصين، ثاني أكبر مستهلك للطاقة في العالم، بتعزيز التعاون مع أكبر منتج للنفط في العالم.



وتأتي الصفقة في الوقت الذي تفرض فيه الولايات المتحدة سلسلة من العقوبات الاقتصادية الجديدة على روسيا مما يجعل من الصعب على الشركات الغربية الكبرى مثل جلينكور تطوير شراكات وتعزيز العلاقات مع شركات مملوكة للحكومة مثل روسنفت.



وقالت جلينكور في بيان إن شركة سي.إي.إف.سي ستشتري أسهما بعلاوة تبلغ نحو 16 % فوق متوسط سعر 30 يوما لأسهم روسنفت لكنها لم تذكر السعر. وقال متحدث باسم الشركة الصينية إن الشركة ستدفع 9.1 مليار دولار.



وتبلغ القيمة السوقية لروسنفت 57 مليار دولار وتجعلها الصفقة واحدة من أكبر الاستثمارات على الإطلاق التي تنفذها الصين في روسيا.

وستحتفظ جلينكور وجهاز قطر للاستثمار بحصتين قدرهما 0.5 و4.7 % بالترتيب في روسنفت.



ووافقت جلينكور وجهاز قطر للاستثمار على شراء حصة نسبتها 19.5 بالمئة في روسنفت في ديسمبر 2016 مقابل أكثر من 10.2 مليار يورو لمساعدة الكرملين على سد العجز في الموازنة.