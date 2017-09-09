تحسن العقار التجاري على عكس «السكني» و«الاستثماري»

1563 ديناراً متوسط متر العقار الاستثماري بنهاية الربع الثاني

استقرت مستويات أسعار الأراضي الاستثمارية على مستوى المحافظات في الربعين الماضيين لكنها تواصل اتجاها عاما نحو الانخفاض ويلاحظ أنها استقرت بشكل نسبي عند حدود 1563 دينارا للمتر، حيث تسجل تحركات الأسعار على أساس ربع سنوي معدلات انخفاض طفيفة، مع انخفاض متوسط سعر المتر في الربع الثاني بأقل من 0.5% عن الربع الأول والذي سجل انخفاضا نسبته 1%، ويلاحظ أنها أفضل من معدلات الانخفاض التي سجلها القطاع نظرا لاستقرار الأسعار في بعض المحافظات عن الربع الأول، كما يتضح ذلك أيضا في تحسن معدل الانخفاض المحسوب على أساس سنوي إلى 6% في الربع الثاني في العام الحالي مقابل 11% في الفترة ذاتها من العام الماضي، وذلك بحسب تقرير «بيتك» الأسبوعي.

وقد تحسن متوسط السعر في محافظة وحيدة هي محافظة العاصمة مقارنة بالربع الأول، فيما استقرت مستويات الأسعار في بعض المحافظات مثل محافظتي الفروانية والجهراء، بينما تراجع متوسط سعر المتر بنسبة طفيفة بحدود 0.5% في محافظتي حولي ومبارك الكبير، في الوقت الذي تراجعت فيه مستويات الأسعار في محافظة الأحمدي بنسبة 1% وتعد تلك النسبة المحدودة أعلى تراجع لمتوسط السعر على مستوى المحافظات في الربع الثاني.

كما ان اللافت للنظر هو استمرار تحسن معدلات الانخفاض المحسوبة على أساس سنوي على مستوى المحافظات، ومازالت مستويات الأسعار في محافظة الفروانية تسجل أعلى تراجع سنوي وصل إلى 10% عن أسعار الربع الثاني من العام الماضي، في حين يسجل متوسط سعر المتر على مستوى محافظة الجهراء أفضل أداء بين المحافظات حيث تحسن معدل انخفاض الأسعار فيها إلى 2% بعد تراجع سنوي كانت نسبته 6% في الربع الأول.

العائد على العقار الاستثماري

تعد العقارات الاستثمارية استثمارا يدر عائدات تتميز بالتنافسية مقارنة بالفرص الاستثمارية الأخرى، وقد استقرت العوائد في الربعين الثاني والأول من العام في أغلب المحافظات، لتبلغ نسب تتراوح بين 7.3%

و8.5% وما زالت تزيد في العقارات الاستثمارية عن معدلات عوائد العقارات التجارية في معظم المحافظات، خاصة مع تحسن عوائد الاستثمار في الربع الثاني عن الأول، ففي محافظة العاصمة بلغت عوائد العقارات الاستثمارية 7.3%، وفي محافظة حولي يقترب معدل العوائد من 7.9% في الربع الثاني.

ويصل متوسط العائد في محافظة الفروانية 8.2% وتفوق بقليل معدل العائد على العقارات التجارية بالمحافظة، مع تحسن متوسط معدل العائد على العقارات الاستثمارية بنسبة طفيفة فيها.

وبلغ متوسط العائد في محافظة الأحمدي 8.4%، وفي محافظتي مبارك الكبير والجهراء يصل العائد إلى 8.2% خلال الربع الثاني.

أسعار العقارات التجارية

حافظ متوسط سعر المتر المربع من الأراضي التجارية في المحافظات على مستواه في الربعين الثاني والأول، بعد أن سارت مستويات الأسعار في هذا القطاع في مسار تنازلي متوالي لأكثر من عامين، حيث يلاحظ اتجاه عام تصاعدي لتحركات الأسعار المحسوبة على أساس ربع سنوي، ويبلغ متوسط سعر المتر على مستوى المحافظات 3366 دينارا في القطاع التجاري، وبالتالي استمر التحسن في معدلات الانخفاض المحسوبة على أساس سنوي التي يسجلها متوسط السعر حتى الربع الثاني، مسجلا انخفاضا نسبته 2.8% أي نصف معدل انخفاضها في ذات الفترة من العام الماضي، ما يعني اتجاها تصاعديا واضح لتلك التحركات، كذلك فإن مستويات الأسعار في هذا القطاع أقل تأثرا من القطاعين السكني والاستثماري.

وقد حافظت الأسعار في معظم المحافظات بنهاية الربع الثاني عن مستوياتها في الربع السابق، باستثناء محافظتي الأحمدي والفروانية اللتين سجلتا تراجعا طفيفا لم يصل إلى 0.5%، وتحسنت معدلات التراجع المحسوبة على أساس سنوي في كل المحافظات، مدفوعا بارتفاع استثنائي لمتوسط سعر المتر بمحافظة العاصمة عن ذات الفترة من العام الماضي.

وقد استقر متوسط سعر المتر في محافظة العاصمة عند 5.943 دينارا في ثلاثة أرباع مضت، ليشهد بذلك أول ارتفاع سنوي منذ أكثر من عام ونصف، حيث تتجه تلك التحركات المحسوبة على أساس سنوي في اتجاه تصاعدي واضح.

العائد على الاستثمار العقاري التجاري

استقرت معدلات العوائد على العقارات التجارية بشكل ملحوظ بنهاية الربع الثاني، وما زالت أدنى نسبيا من عوائد العقارات الاستثمارية في بعض المحافظات باستثناء محافظة حولي التي مازال يزيد فيها معدل العائد على العقارات التجارية عن معدله في العقارات الاستثمارية.

ويصل متوسط عائد العقار التجاري في محافظة العاصمة إلى 6.8%. كما استقرت تلك المعدلات في محافظة حولي مسجلة 7.95% ويفوق عائد العقار الاستثماري بالمحافظة، نتيجة استمرار ارتفاع التوقعات المرتبطة بمستقبل قطاع المكاتب ولاسيما في منطقة الجذب، ويزيد متوسط العائد عن 8.1% في بعض المناطق المتميزة بالمحافظة مثل منطقتي السالمية وحولي.

ويبلغ متوسط العائد على العقارات التجارية في محافظة الفروانية 8.1%، وتصل في بعض مناطقها المتميزة إلى 8.4% مثل منطقتي جليب الشيوخ والضجيج كذلك في الأماكن الداخلية منها، كما استقر متوسط العائد على العقارات التجارية في محافظة الجهراء مسجلا 7.9%، وتفوق نسبته 8.1% في منطقة الجهراء أحد المناطق المتميزة بالمحافظة، كما بلغ معدل العوائد على العقارات التجارية في محافظة الأحمدي 7.9%، وتزيد قليلا على 8% في منطقتي الفنطاس والفحيحيل، كما تفوق 8.2% في بعض الأماكن من المناطق المتميزة بالمحافظة مثل منطقة المنقف.