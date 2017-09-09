ارتفع الذهب إلى أعلى مستوياته في أكثر من عام خلال ختام تعاملات الأسبوع الماضي مع انخفاض الدولار بعد صدور بيانات أضعف من المتوقع عن الوظائف الأميركية ومع تصاعد التوتر بشأن كوريا الشمالية الذي عزز الطلب على الأصول الآمنة.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1352.91 دولارا للأوقية (الأونصة)، وبلغ الذهب في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوياته منذ أغسطس العام الماضي.

وصعد المعدن الأصفر أكثر من اثنين في المائة منذ بداية الأسبوع متجها لتسجيل ثالث مكاسبه الأسبوعية.

وارتفع الذهب في العقود الأميركية الآجلة تسليم ديسمبر 0.7% إلى 1359.50 دولارا للأوقية.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسية، 0.5% إلى 91.177 يوم الجمعة بعدما لامس في وقت سابق أدنى مستوياته منذ يناير 2015.

وتعرضت العملـــــة الأميركية لضغوط مع نزول عوائد سندات الخزانة الطويلة الأجل إلى أدنى مستوى في عشرة أشهر، إذ أدت بيانات الوظائف الأميركية الضعيفــــــة والمخاوف من تأثير الإعصارين إرما وهارفي على أكبر اقتصاد في العالم إلى تحفيز الطلب على أدوات الدين الحكومية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.4% إلى 18.15 دولارا للأوقية، بعدما لامست أعلى مستوياتها منذ منتصف أبريل عند 18.20 دولارا للأوقية.

وصعد البلاديوم 0.6% إلى 961 دولارا للأوقية، لكنه يتجه لتكبد أول خسارة أسبوعية في سبعة أسابيع.

وزاد البلاتين 0.3% إلى 1018 دولارا للأوقية بعدما بلغ في وقت سابق أعلى مستوياته منذ مارس.

وقال جميل أحمد نائب الرئيس لأبحاث السوق لدى «إف.إكس.تي.إم»: الذهب ارتفع بعد تنامي التوترات الجيوسياسية مجددا حول كوريا الشمالية. هذا يبدو كشراء من المتعاملين سعيا وراء الملاذ الآمن.

يبدو أن تلك التوترات لن تتبدد ومن المرجح أن تشجع المستثمرين على التمسك بمراكزهم في الذهب.

وقال متعاملون ان تراجع الدولار أعطى أيضا دعما للمعدن النفيس الذي من المرجح أن يواصل مسيرته الصعودية في الأيام المقبلة.