نقلت وكالة «رويترز» عن مسؤولين أتراك انه تمت إقالة رئيس صندوق الثروة السيادي التركي البالغة قيمته 40 مليار دولار، ما يشير إلى نفاد صبر الرئيس التركي رجب طيب اردوغان على فشل الصندوق في إطلاق أي مشروعات استثمارية كبرى بعد عام من تأسيسه.

وأبلغ مسؤول كبير «رويترز» بأن محمد بستان أقيل من منصب رئيس مجلس إدارة الصندوق اعتبارا من يوم الخميس الماضي.

وأضاف المسؤول طالبا عدم ذكر اسمه نظرا لحساسية المسألة أنه جرى تعيين رئيس بورصة اسطنبول همت قرة داغ في منصب رئيس مجلس إدارة الصندوق بالوكالة.

وقال المسؤول إن الصندوق السيادي لم يبد حتى الآن «الأداء الذي توقعه الشعب»، دون الخوض في تفاصيل. ولم يتسن لـ «رويترز» حتى الآن الحصول على تعليق من بستان أو قرة داغ.

وأسست الحكومة الصندوق العام الماضي لتطوير وزيادة قيمة الأصول الاستراتيجية التركية وتوفير الموارد اللازمة للاستثمار، وجرت العادة أن يتم تأسيس صناديق الثروة السيادية لدى منتجي النفط مثل النرويج ودول الخليج لاستخدام أموال صادرات الطاقة في الاستثمار.

غير أن تركيا تستورد جميع احتياجاتها من الطاقة وقال بعض خبراء الاقتصاد انه من الأفضل للحكومة أن تنفق الأموال لخفض الدين العام الذي يقارب 30% من الناتج الاقتصادي.