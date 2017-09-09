نظم بيت التمويل الكويتي (بيتك) بالتعاون مع شركة المسيلة التجارية (الملا موتورز) الدورة التدريبية على أهم مواصفات وتكنولوجيا السيارات اليابانية، وشملت موظفي خدمة العمليات الفنية بقسم التأجير، تضمنت احدث واهم التطورات على صناعة السيارات اليابانية والمتغيرات العديدة في ضوء المنافسة والتنوع في صناعة السيارات العالمية.

وتؤكد الدورة التدريبية سعي «بيتك» المتواصل لتطوير قدرات موظفيه وتعزيز مبدأ الاهتمام بالعميل قبل البيع وبعده، واطلاع الموظفين على احدث التطورات في انتاج وصناعة السيارات اليابانية ضمن التعاون والتنسيق الدائم مع الوكلاء على مستوى السوق المحلي.

واستهدفت الدورة كذلك تحسين مستوى خدمات ما بعد التأجير لعملاء «بيتك» وتطوير العلاقة مع الوكلاء وتعميق المصالح المشتركة من خلال رفع مستوى خبرات وكفاءات موظفي خدمة العمليات الفنية المنوط بهم التعامل المباشر مع السيارات المخصصة للتأجير والذي يستلزم رفع درجة الجاهزية الفنية وتعزيز الخبرات بأحدث ما وصلت اليه تكنولوجيا صناعة السيارات في اليابان التي تعد موردا رئيسيا ومهما للسوق الكويتي.

ولمس المتدربون خلال الدورة الأثر الإيجابي الكبير لما تضمنته من معلومات فنية قيمة وموسعة وما شملته من تطبيقات عملية وتطبيقية على العديد من المستجدات التقنية والتصنيعية التي اصبحت تشمل كل جوانب صناعة السيارة ولا تتوقف على ناحية بعينها، وقد حظيت الدورة بإعجاب وإشادة المتدربين الذين تسلموا في نهايتها شهادات تقدير وإشادة بمشاركتهم الايجابية على مدى ايام انعقادها.