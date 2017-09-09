ارتفع اليورو إلى أعلى مستوى في عامين ونصف العام أمس الجمعة رغم تعليقات البنك المركزي الأوروبي التي لم تردع المراهنين على ارتفاع اليورو بالسوق والذين عززوا مراهناتهم على أن العملة الموحدة تظل دون قيمتها الحقيقية بوجه عام مقابل العملات المنافسة.

ووجد اليورو دعما في تقرير نشرته «رويترز» عن أن مسؤولي البنك المركزي كانوا متفقين بوجه عام على أن الخطوة المقبلة هي خفض مشترياتهم للسندات، وهو ما دفع عوائد السندات أيضا للارتفاع.

وبصفة عامة، يشير ضعف الدولار مجددا مقابل منافسيه خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية إلى أن هناك قوة دفع جديدة تدعم ارتفاع اليورو.

وقبع اليورو عند 1.2067 دولار بعد أن ارتفع إلى 1.2092 دولار وهو أعلى مستوى له منذ يناير 2015. وربح اليورو نحو 15% منذ بداية العام وهو الأفضل أداء بين عملات الدول العشر الكبرى منذ بداية 2017.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.6% إلى 91.11 بعد انخفاضه إلى 91.011 وهو أدنى مستوياته منذ يناير 2015 ويتجه صوب تكبد أكبر خسارة أسبوعية له في 3 أشهر ونصف الشهر.