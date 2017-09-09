تعد مقاطعة أورانج، كاليفورنيا موطن «الفخامة المريحة» في الولايات المتحدة الأميركية مع منافذ البيع بالتجزئة المتنوعة والمتنزهات الشهيرة على مستوى العالم، الفنادق، المنتجعات الخمس نجوم المتعددة الجوائز، وتجارب الذواقة المشهود لهم.

وبفضل الإلهام والطقس الجميل طوال العام، يتدفق الناس إلى المقاطعة من جميع أنحاء العالم، حيث يمكن لجميع أفراد الأسرة من دول الخليج والشرق الأوسط الاستمتاع بمجموعة من الأنشطة في مناطق الجذب السياحي المذهلة، المعارض الفنية، المتاحف والعروض المسرحية وأكثر من ذلك بكثير.

وفي هذا الإطار، استقبل أنجل ستديوم أنهايم على مر الزمن كبار رياضي البيسبول مثل رود كاريو وريجي جاكسون الذين أبهروا المشجعين مع بطولاتهم، ما مهد الطريق للجيل الحديث من المحترفين حتى عام 1995، كما أن لوس أنجيليس رامس (فريق كرة القدم الأميركي) المشهور شارك في عدة بطولات في أنجل استديوم قبل الانتقال إلى ملعب سانت لويس.

وخضع أنجل ستديوم إلى مشروع تجديد ضخم شمل استكمال المصدات المتسخة، منطقة الأطفال والمطاعم المتعددة الخيارات. ولمزيد من التشويق يقيم أنجل في فصل الصيف الحفلات الليلية المجانية وتحديدا يوم الجمعة في موزيك جاردن قبل المباريات.

ويتميز الملعب بسهولة الوصول إليه عبر الطريق السريع.

ولمحبي التصاميم الابداعية في مقاطعة أورانج، تعرض كاتدرائية كريستال المصممة على شكل نجمة مدببة، مشهدا جماليا رائعا، حيث يتكون الهيكل من أكثر من 10.000 قطعة من الزجاج، ومن قبيل المصادفة الكنيسة تفتخر بأنها تحتضن أكثر من 10.000 عضو.

ويقصدها عشرات السياح في كل يوم أحد، وتجري مجموعة من الفعاليات يتم من خلالها إلقاء الخطابات من قبل المتحدثين الضيوف بمن فيهم الرياضيون المحترفون والممثلون المعروفون مثل أرنولد شوارزنيجر. كاتدرائية كريستال تمثل خلفية لروبرت شولر الشهير «ساعة من السلطة» وتتوافر الكاتدارئية جولات ذاتية التوجيه على مدار الأسبوع.

أما أوشن انستتيوت الذي يقع في دانا بوينت هاربر، فأبوابه مفتوحه للجمهور يومي السبت والأحد. يمكن للزوار مشاهدة المئات من الحيوانات البحرية في أحواض السمك والدبابات التي تعمل باللمس وإطعام الأسماك.

من جانب آخر، السفينة طويل القامة.... متاحة للجولات معظم أيام الأحد التي تؤمن مجموعة متنوعة من الرحلات التعليمية ومشاهدة المعالم السياحية خلال العام مثل الحيتان الرمادية والزرقاء، نجم البحر، شقائق النعمان وقنفذ البحر الذي يختبئ بين الصخور.

ويزخر باجينت أوف ماسترز الذي هو جزء من مهرجان الصيف ببرامج الفنون في لاغونا بيتش منذ عام 1930، جنبا إلى جنب مع عروض ليلية مدتها 90 دقيقة في مدرجه الكائن في الهواء الطلق، وإعادة إحياء بعض أكثر اللوحات شهرة في العالم.

ودائما يعني الفن للسياح الحياة المتجددة ممثلا باللوحات الحية، فضلا عن تصميم الأزياء، المكونات الفنية، الموسيقى، الأعمال الكلاسيكية والمعاصرة، كما تباع التذاكر عادة في وقت مبكر من العرض الأول، الذي يظهر الأعمال التراثية لدافنشي ومنها «العشاء الأخير» (لاست سوبر).

وللزوار الذين يبحثون عن الاشياء المختلفة، فإن جزيرة كاتالينا ملاذ يتفرد بطبيعة مثالية. تقع الجزيرة على بعد 22 ميلا فقط من الشاطئ ويمكن الوصول إليها عبر ركوب قارب لمدة ساعة.

تأخذ الجزيرة مكانا مريحا في المحيط، وتنتشر فيها لعبة الغولف، المتاجر والمحلات المحلية. وفي الواقع، هناك الكثير للقيام به، بغض النظر عن اهتمامك أو ميزانيتك.

البقاء ليوم واحد في عطلة نهاية الأسبوع مع الطقس الجميل يشعر السائح بروعة هذه التجربة السياحية المتكاملة.

ولعشاق أنشطة الهواء الطلق على اختلاف أذواقهم تزود كريستال كوف استيت بارك في لاغونا بيتش بباقة واسعة من المناظر الطبيعية وأماكن مختارة بعناية لاكتشاف معالم المدينة الساحلية الفاتنة.

وهنالك أيضا عدة آلاف من الأفدنة من التضاريس مع جولات المشي على الأقدام، ركوب الخيول والدراجات، و٣٫٥ ميل من الساحل للزوار الذين يرغبون في السباحة، الغوص، اعتلاء الأمواج، والبحث عن الحياة البحرية في برك المد والجزر، ناهيك عن الأكواخ للإيجار على طول الشاطئ لرؤية غروب الشمس في مقهى بيشكومبر المتموضع على الرمال، في حين كشفت ديزني كاليفورنيا أدفنتشر بارك التي استغرق بناؤها خمس سنوات وافتتحت في 2012 بنمط مغاير، النقاب عن مدخل جديد وشارع بوينا فيستا وشارع كروس لاند الذي تبلغ مساحته 12 فدانا، بالإضافة إلى المطاعم المتعددة مثل كارثاي سيركل الخيار الراقي مع طهي أفضل المكونات لأطعمة الأطفال في المتنزهات. ويضم رادياتور سبرينغس راسيرس في كارز لاند في هي أهم مسارات ركوب السيارات.

وتعرف ديزني لاند آند ريزورت بانها أسعد مكان على وجه الأرض! هذا المنتزه ذات الشهرة العالمية، يحمل بجعبته الكثير من المرح لجميع أفراد الأسرة.

واستكشاف المغامرات المستقبلية من تومورولاند، فرونتيريلاند في الهواء الطلق، عرين القراصنة في جزيرة توم ساوير، أو شينانيغانز زاني في تونتون ميكي، على الرغم من أنه يمكنك أن تنفق بسهولة عدة أيام دون أن تفعل الشيء نفسه مرتين، لا تفوتك ديزني لاند بارك، حتى لو كنت قد حصلت فقط على يوم واحد.